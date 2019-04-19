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"Леганес" хочет продлить аренду украинского вратаря "Реала" Лунина

Сегодня, 14:59

"Леганес" хочет подстраховаться в случае потери основного голкипера

Андрей Лунин. Фото: cdleganes.com
Андрей Лунин. Фото: cdleganes.com.

20-летний украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, который защищает цвета "Леганеса" на правах аренды, может остаться в клубе еще на один сезон. Несмотря на малое количество игровой практики, в "Леганесе" очень довольны Луниным и уже попросили "Реал" продлить аренду вратаря еще на один сезон.

Лунин выступает за "Леганес" с августа 2018-го года. В текущем сезоне украинец провел за испанский клуб всего 5 матчей во всех турнирах, где пропустил 3 мяча, 3 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

Сообщается, что контракт основного голкипера "Леганеса" в текущем сезоне, 34-летнего Ивана Куэльяра, истекает в будущем июне. Футболист и клуб пока не пришли к соглашению о его продлении. В текущем сезоне Куэльяр провел за "Леганес" 32 матча во всех турнирах, где пропустил 38 мячей, 9 раз оставив свои ворота "сухими".

Учитывая то, что в "Реале" на вратарской позиции есть Тибо Куртуа, Кейлор Навас и Люка Зидан, Лунину будет очень тяжело выиграть конкуренцию за место в основе "сливочных".

Ранее сообщалось, что Зидан сделает украинца Лунина вторым вратарем в "Реале". Украинец в следующем сезоне будет сменщиком Тибо Куртуа.

Интересно, что ранее Marca, сообщала, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не планирует задействовать Андрея Лунина в следующем сезоне. Таким образом украинец вновь отправится в аренду.

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Тег чемпионат Испании, Реал Мадрид, Леганес, Андрей Лунин

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