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Блохина не знают! "Спросил мальчишек, кто я. И ни один не ответил"

Сегодня, 17:32

Наш обладатель "Золотого мяча" посетовал, что дети в Украине больше знают о Роналду, чем о нем

Олег Блохин. Фото - ФФУ
Олег Блохин. Фото - ФФУ.
Блохина не знают! "Спросил мальчишек, кто я. И ни один не ответил" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6ac/043/5c76ac043fed7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6ac/043/5c76ac043fed7.png Футбол Наш обладатель "Золотого мяча" посетовал, что дети в Украине больше знают о Роналду, чем о нем

Олег Блохин посетовал, что его не узнает молодое поколение. Выступая на конференции Детско-юношеской футбольной лиги Украины, он сказал: "У нас три футболиста становились обладателями "Золотого мяча". Каждая ли страна может похвастать такими достижениями? Но недавно я был на детском турнире среди восьмилетних игроков. Спросил, кто я такой, и ни один из мальчишек не ответил. Хотя их родители подходили, просили фото и автограф. Даже когда я облегчил задачу для детей и спросил, кто такой Андрей Шевченко, не все смогли ответить".

"А вот о Месси и Роналду они многое мне рассказали. Поэтому давайте все подумаем, как нам сделать так, чтобы дети знали футбольную историю нашего государства. Нам есть, чем и кем гордиться, забывать свою историю нельзя", - сказал Блохин, которого недавно назначили главой Совета стратегического развития ФФУ.

Как сообщалось ранее, другой украинский обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко принял решение, вызывать ли в сборную Ярослава Ракицкого, но обнародует его немного позже.

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Тег футбол, Олег Блохин, Андрей Шевченко

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Сегодня|Спорт

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