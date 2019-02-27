Блохина не знают! "Спросил мальчишек, кто я. И ни один не ответил"
Наш обладатель "Золотого мяча" посетовал, что дети в Украине больше знают о Роналду, чем о нем
Олег Блохин посетовал, что его не узнает молодое поколение. Выступая на конференции Детско-юношеской футбольной лиги Украины, он сказал: "У нас три футболиста становились обладателями "Золотого мяча". Каждая ли страна может похвастать такими достижениями? Но недавно я был на детском турнире среди восьмилетних игроков. Спросил, кто я такой, и ни один из мальчишек не ответил. Хотя их родители подходили, просили фото и автограф. Даже когда я облегчил задачу для детей и спросил, кто такой Андрей Шевченко, не все смогли ответить".
"А вот о Месси и Роналду они многое мне рассказали. Поэтому давайте все подумаем, как нам сделать так, чтобы дети знали футбольную историю нашего государства. Нам есть, чем и кем гордиться, забывать свою историю нельзя", - сказал Блохин, которого недавно назначили главой Совета стратегического развития ФФУ.
Как сообщалось ранее, другой украинский обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко принял решение, вызывать ли в сборную Ярослава Ракицкого, но обнародует его немного позже.
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