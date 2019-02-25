Шевченко принял решение по Ракицкому
Но обнародует его наставник сборной Украины в марте: "Чтобы по 10 раз не повторяться"
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с возможным вызовом или невызовом в национальную команду Ярослава Ракицкого после его перехода в "Зенит".
"Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля или в начале марта. Сегодня я смотрю, просматриваю. По любому игроку сделаю заявление в начале марта", – сказал в комментарии "Профутбол" Андрей Шевченко.
На уточняющий вопрос, в раздумьях ли Шева, Андрей Николаевич ответил: "Нет, я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте".
Ранее Ракицкий назвал причину переезда в Россию: "Украинский чемпионат очень слабый и неинтересный".
Хотя, по словам экс-тренера сборной Украины и нынешнего главы комитета сборных ФФУ Мирона Маркевича, Ярославу Ракицкому стоило бы остаться в "Шахтере".
Как сообщалось ранее, сборная Украины опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА.
Также стало известно, что в отборочном турнире на Евро-2020 сборная Украины сыграет на 5-тысячном стадионе.
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