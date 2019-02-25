Шевченко принял решение по Ракицкому

Но обнародует его наставник сборной Украины в марте: "Чтобы по 10 раз не повторяться"

Шевченко и Ракицкий.

Шевченко принял решение по Ракицкому //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3a5/5ed/5c73a55ed556a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3a5/5ed/5c73a55ed556a.jpg 2019-02-25T10:24:47+02:00 Футбол Но обнародует его наставник сборной Украины в марте: "Чтобы по 10 раз не повторяться"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с возможным вызовом или невызовом в национальную команду Ярослава Ракицкого после его перехода в "Зенит".

"Все, что касается комментариев по игрокам, я их дам в конце февраля или в начале марта. Сегодня я смотрю, просматриваю. По любому игроку сделаю заявление в начале марта", – сказал в комментарии "Профутбол" Андрей Шевченко.

На уточняющий вопрос, в раздумьях ли Шева, Андрей Николаевич ответил: "Нет, я для себя уже решение принял. Но чтобы не повторяться по 10 раз, я оглашу его в марте".

Ранее Ракицкий назвал причину переезда в Россию: "Украинский чемпионат очень слабый и неинтересный".

Хотя, по словам экс-тренера сборной Украины и нынешнего главы комитета сборных ФФУ Мирона Маркевича, Ярославу Ракицкому стоило бы остаться в "Шахтере".

Как сообщалось ранее, сборная Украины опустилась на две строчки в рейтинге ФИФА.

Также стало известно, что в отборочном турнире на Евро-2020 сборная Украины сыграет на 5-тысячном стадионе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Шевченко принял решение по Ракицкому". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.