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Боевая ничья: обзор матча "Боруссия" – "Вердер" в чемпионате Германии

28 сентября, 23:23

Голы и лучшие моменты матча 6-го тура чемпионата Германии

/ Фото: AFP

"Боруссия" упустила победу над "Вердером" в 6-м туре чемпионата Германии. Гости усилиями Рашицы первыми вышли вперед, но тут же пропустили в ответ. Еще до перерыва дортмундцы забили второй гол в матче, но во втором тайме "Вердер" отыгрался и больше не пропускал.

"Боруссия" – "Вердер" – 2:2
Голы: Гетце (9) , Ройс (41) – Рашица (7), Фридль (55)

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"Боруссия": Бюрки, Аканджи, Пишчек, Хакими, Гетце (Пако Алькасер, 72), Дауд (Брандт, 67), Ройс, Витцель, Азар, Санчо (Геррейру, 80), Вайгль.

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"Вердер": Павленка, Фридль, Ланг, Гебре Селассие, Гросс, Классен, Шахин, Эггештайн, Битенкур (Эггештайн, 82), Рашица (Голлер, 73), Сарджент (Писарро, 88).

Предупреждение: Вайгль (68).

МКлубИВНПМячиОчки
1БАВАРИЯ642019-614
2ЛЕЙПЦИГ641114-613
3ШАЛЬКЕ641113-613
4БОРУССИЯ М641110-513
5БАЙЕР641111-713
6ВОЛЬФСБУРГ63309-412
7БОРУССИЯ Д632117-911
8ФРАЙБУРГ531111-410
9АЙНТРАХТ Ф63129-810
10ВЕРДЕР621310-147
11ХОФФЕНХАЙМ61234-105
12АУГСБУРГ61237-145
13ФОРТУНА Д51137-94
14УНИОН БЕРЛИН61146-124
15ГЕРТА51135-114
16КЕЛЬН51044-113
17МАЙНЦ61055-163
18ПАДЕРБОРН60158-171

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Вердер видео голов чемпионат Германии Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

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