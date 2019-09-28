Боевая ничья: обзор матча "Боруссия" – "Вердер" в чемпионате Германии

/ Фото: AFP

"Боруссия" упустила победу над "Вердером" в 6-м туре чемпионата Германии. Гости усилиями Рашицы первыми вышли вперед, но тут же пропустили в ответ. Еще до перерыва дортмундцы забили второй гол в матче, но во втором тайме "Вердер" отыгрался и больше не пропускал.

"Боруссия" – "Вердер" – 2:2

Голы: Гетце (9) , Ройс (41) – Рашица (7), Фридль (55)

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"Боруссия": Бюрки, Аканджи, Пишчек, Хакими, Гетце (Пако Алькасер, 72), Дауд (Брандт, 67), Ройс, Витцель, Азар, Санчо (Геррейру, 80), Вайгль.

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"Вердер": Павленка, Фридль, Ланг, Гебре Селассие, Гросс, Классен, Шахин, Эггештайн, Битенкур (Эггештайн, 82), Рашица (Голлер, 73), Сарджент (Писарро, 88).

Предупреждение: Вайгль (68).

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАВАРИЯ 6 4 2 0 19-6 14 2 ЛЕЙПЦИГ 6 4 1 1 14-6 13 3 ШАЛЬКЕ 6 4 1 1 13-6 13 4 БОРУССИЯ М 6 4 1 1 10-5 13 5 БАЙЕР 6 4 1 1 11-7 13 6 ВОЛЬФСБУРГ 6 3 3 0 9-4 12 7 БОРУССИЯ Д 6 3 2 1 17-9 11 8 ФРАЙБУРГ 5 3 1 1 11-4 10 9 АЙНТРАХТ Ф 6 3 1 2 9-8 10 10 ВЕРДЕР 6 2 1 3 10-14 7 11 ХОФФЕНХАЙМ 6 1 2 3 4-10 5 12 АУГСБУРГ 6 1 2 3 7-14 5 13 ФОРТУНА Д 5 1 1 3 7-9 4 14 УНИОН БЕРЛИН 6 1 1 4 6-12 4 15 ГЕРТА 5 1 1 3 5-11 4 16 КЕЛЬН 5 1 0 4 4-11 3 17 МАЙНЦ 6 1 0 5 5-16 3 18 ПАДЕРБОРН 6 0 1 5 8-17 1

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