Боевая ничья: обзор матча "Боруссия" – "Вердер" в чемпионате Германии

"Боруссия" упустила победу над "Вердером" в 6-м туре чемпионата Германии. Гости усилиями Рашицы первыми вышли вперед, но тут же пропустили в ответ. Еще до перерыва дортмундцы забили второй гол в матче, но во втором тайме "Вердер" отыгрался и больше не пропускал.
"Боруссия" – "Вердер" – 2:2
Голы: Гетце (9) , Ройс (41) – Рашица (7), Фридль (55)
"Боруссия": Бюрки, Аканджи, Пишчек, Хакими, Гетце (Пако Алькасер, 72), Дауд (Брандт, 67), Ройс, Витцель, Азар, Санчо (Геррейру, 80), Вайгль.
"Вердер": Павленка, Фридль, Ланг, Гебре Селассие, Гросс, Классен, Шахин, Эггештайн, Битенкур (Эггештайн, 82), Рашица (Голлер, 73), Сарджент (Писарро, 88).
Предупреждение: Вайгль (68).
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|6
|4
|2
|0
|19-6
|14
|2
|ЛЕЙПЦИГ
|6
|4
|1
|1
|14-6
|13
|3
|ШАЛЬКЕ
|6
|4
|1
|1
|13-6
|13
|4
|БОРУССИЯ М
|6
|4
|1
|1
|10-5
|13
|5
|БАЙЕР
|6
|4
|1
|1
|11-7
|13
|6
|ВОЛЬФСБУРГ
|6
|3
|3
|0
|9-4
|12
|7
|БОРУССИЯ Д
|6
|3
|2
|1
|17-9
|11
|8
|ФРАЙБУРГ
|5
|3
|1
|1
|11-4
|10
|9
|АЙНТРАХТ Ф
|6
|3
|1
|2
|9-8
|10
|10
|ВЕРДЕР
|6
|2
|1
|3
|10-14
|7
|11
|ХОФФЕНХАЙМ
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|12
|АУГСБУРГ
|6
|1
|2
|3
|7-14
|5
|13
|ФОРТУНА Д
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|14
|УНИОН БЕРЛИН
|6
|1
|1
|4
|6-12
|4
|15
|ГЕРТА
|5
|1
|1
|3
|5-11
|4
|16
|КЕЛЬН
|5
|1
|0
|4
|4-11
|3
|17
|МАЙНЦ
|6
|1
|0
|5
|5-16
|3
|18
|ПАДЕРБОРН
|6
|0
|1
|5
|8-17
|1
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