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"Бавария" в гостях у лузеров, а "быки" атакуют экс-клуб Конопы: все матчи шестого тура Бундеслиги

27 сентября, 18:32

Мюнхенский супергранд играет с "Падерборном", а "Лейпциг" принимает соперников из Гельзенкирхена

Чемпион Германии "Бавария"

Чемпион Германии "Бавария" / Фото: AFP

В чемпионате Германии по футболу – время поединков шестого тура. "Бавария" на выезде играет против главного лузера нынешнего сезона в Бундеслиге – "Падерборна". Тогда как лидеры первенства – "быки" из Лейпцига – проверяют на прочность бывшую команду Коноплянки – "Шальке".

"Лейпциг" и "Бавария" играли друг с другом два тура назад

Напомним, на днях экс-жена Тимощука рассказала, как продала бывшего мужа в "Баварию" за 13 миллионов долларов.

Отметим, что в предыдущем туре Бундеслиги "Бавария" отгрузила четыре мяча в ворота "козлов".

Чемпионат Германии, 6 тур

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Пятница, 27 сентября

21:30 Унион – Айнтрахт Ф ТВ: "Футбол 1"

Суббота, 28 сентября

16:30 Лейпциг – Шальке-04

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16:30 Хоффенхайм – Боруссия М

16:30 Майнц – Вольфсбург

16:30 Аугсбург – Байер

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16:30 Падерборн 07 – Бавария

19:30 Боруссия Д – Вердер ТВ: "Футбол 1"

Воскресенье, 29 сентября

16:30 Фортуна – Фрайбург ТВ: "Футбол 1"

19:00 Кельн – Герта ТВ: "Футбол 2"

Трансляции матчей Бундеслиги – на oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица чемпионата Германии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛЕЙПЦИГ541013-313
2БАВАРИЯ532016-411
3БОРУССИЯ Д531115-710
4ФРАЙБУРГ531111-410
5ШАЛЬКЕ531110-510
6БОРУССИЯ М53117-510
7БАЙЕР53118-710
8ВОЛЬФСБУРГ52308-49
9АЙНТРАХТ Ф52127-77
10ВЕРДЕР52038-126
11ХОФФЕНХАЙМ51224-75
12АУГСБУРГ51227-115
13ФОРТУНА Д51137-94
14УНИОН БЕРЛИН51135-104
15ГЕРТА51135-114
16КЕЛЬН51044-113
17МАЙНЦ51045-153
18ПАДЕРБОРН50146-141

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Лейпциг чемпионат Германии Бавария

Источник: Сегодня|Спорт

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