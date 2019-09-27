"Бавария" в гостях у лузеров, а "быки" атакуют экс-клуб Конопы: все матчи шестого тура Бундеслиги

Мюнхенский супергранд играет с "Падерборном", а "Лейпциг" принимает соперников из Гельзенкирхена

Чемпион Германии "Бавария" / Фото: AFP

В чемпионате Германии по футболу – время поединков шестого тура. "Бавария" на выезде играет против главного лузера нынешнего сезона в Бундеслиге – "Падерборна". Тогда как лидеры первенства – "быки" из Лейпцига – проверяют на прочность бывшую команду Коноплянки – "Шальке".

"Лейпциг" и "Бавария" играли друг с другом два тура назад

Напомним, на днях экс-жена Тимощука рассказала, как продала бывшего мужа в "Баварию" за 13 миллионов долларов.

Отметим, что в предыдущем туре Бундеслиги "Бавария" отгрузила четыре мяча в ворота "козлов".

Чемпионат Германии, 6 тур

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Пятница, 27 сентября

21:30 Унион – Айнтрахт Ф ТВ: "Футбол 1"

Суббота, 28 сентября

16:30 Лейпциг – Шальке-04

16:30 Хоффенхайм – Боруссия М

16:30 Майнц – Вольфсбург

16:30 Аугсбург – Байер

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16:30 Падерборн 07 – Бавария

19:30 Боруссия Д – Вердер ТВ: "Футбол 1"

Воскресенье, 29 сентября

16:30 Фортуна – Фрайбург ТВ: "Футбол 1"

19:00 Кельн – Герта ТВ: "Футбол 2"

Трансляции матчей Бундеслиги – на oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица чемпионата Германии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛЕЙПЦИГ 5 4 1 0 13-3 13 2 БАВАРИЯ 5 3 2 0 16-4 11 3 БОРУССИЯ Д 5 3 1 1 15-7 10 4 ФРАЙБУРГ 5 3 1 1 11-4 10 5 ШАЛЬКЕ 5 3 1 1 10-5 10 6 БОРУССИЯ М 5 3 1 1 7-5 10 7 БАЙЕР 5 3 1 1 8-7 10 8 ВОЛЬФСБУРГ 5 2 3 0 8-4 9 9 АЙНТРАХТ Ф 5 2 1 2 7-7 7 10 ВЕРДЕР 5 2 0 3 8-12 6 11 ХОФФЕНХАЙМ 5 1 2 2 4-7 5 12 АУГСБУРГ 5 1 2 2 7-11 5 13 ФОРТУНА Д 5 1 1 3 7-9 4 14 УНИОН БЕРЛИН 5 1 1 3 5-10 4 15 ГЕРТА 5 1 1 3 5-11 4 16 КЕЛЬН 5 1 0 4 4-11 3 17 МАЙНЦ 5 1 0 4 5-15 3 18 ПАДЕРБОРН 5 0 1 4 6-14 1

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