"Бавария" в гостях у лузеров, а "быки" атакуют экс-клуб Конопы: все матчи шестого тура Бундеслиги

В чемпионате Германии по футболу – время поединков шестого тура. "Бавария" на выезде играет против главного лузера нынешнего сезона в Бундеслиге – "Падерборна". Тогда как лидеры первенства – "быки" из Лейпцига – проверяют на прочность бывшую команду Коноплянки – "Шальке".
"Лейпциг" и "Бавария" играли друг с другом два тура назад
Напомним, на днях экс-жена Тимощука рассказала, как продала бывшего мужа в "Баварию" за 13 миллионов долларов.
Отметим, что в предыдущем туре Бундеслиги "Бавария" отгрузила четыре мяча в ворота "козлов".
Чемпионат Германии, 6 тур
Пятница, 27 сентября
21:30 Унион – Айнтрахт Ф ТВ: "Футбол 1"
Суббота, 28 сентября
16:30 Лейпциг – Шальке-04
16:30 Хоффенхайм – Боруссия М
16:30 Майнц – Вольфсбург
16:30 Аугсбург – Байер
16:30 Падерборн 07 – Бавария
19:30 Боруссия Д – Вердер ТВ: "Футбол 1"
Воскресенье, 29 сентября
16:30 Фортуна – Фрайбург ТВ: "Футбол 1"
19:00 Кельн – Герта ТВ: "Футбол 2"
Трансляции матчей Бундеслиги – на oll.tv (в подписке)
Турнирная таблица чемпионата Германии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛЕЙПЦИГ
|5
|4
|1
|0
|13-3
|13
|2
|БАВАРИЯ
|5
|3
|2
|0
|16-4
|11
|3
|БОРУССИЯ Д
|5
|3
|1
|1
|15-7
|10
|4
|ФРАЙБУРГ
|5
|3
|1
|1
|11-4
|10
|5
|ШАЛЬКЕ
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|6
|БОРУССИЯ М
|5
|3
|1
|1
|7-5
|10
|7
|БАЙЕР
|5
|3
|1
|1
|8-7
|10
|8
|ВОЛЬФСБУРГ
|5
|2
|3
|0
|8-4
|9
|9
|АЙНТРАХТ Ф
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|10
|ВЕРДЕР
|5
|2
|0
|3
|8-12
|6
|11
|ХОФФЕНХАЙМ
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|12
|АУГСБУРГ
|5
|1
|2
|2
|7-11
|5
|13
|ФОРТУНА Д
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|14
|УНИОН БЕРЛИН
|5
|1
|1
|3
|5-10
|4
|15
|ГЕРТА
|5
|1
|1
|3
|5-11
|4
|16
|КЕЛЬН
|5
|1
|0
|4
|4-11
|3
|17
|МАЙНЦ
|5
|1
|0
|4
|5-15
|3
|18
|ПАДЕРБОРН
|5
|0
|1
|4
|6-14
|1
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