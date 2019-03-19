Богатейший человек Англии намерен купить футбольный клуб "Челси"

Роман Абрамович оценивает лондонский клуб в 2,2 миллиарда евро

"Челси" может сменить собственника. Фото: AFP

Богатейший человек Англии намерен купить футбольный клуб "Челси" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0ef/80e/5c90ef80eab27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0ef/80e/5c90ef80eab27.jpg 2019-03-19T15:32:58+02:00 Футбол Роман Абрамович оценивает лондонский клуб в 2,2 миллиарда евро

Английский бизнесмен Джим Рэтклифф хочет купить лондонский "Челси". Об этом сообщает The Times. По сведениям издания, нынешний владелец "Челси" Роман Абрамович оценивает клуб в 2,2 миллиарда евро. Данная сумма смущает Рэтклиффа, к тому же на него лягут расходы по реконструкции стадиона "Стэмфорд Бридж".

Рэтклифф является богатейшим человеком в Англии, а в рейтинге Forbes занимает 110-е место, отставая от Абрамовича на три позиции.

66-летний Рэтклифф является основателем одной из крупнейших в мире нефтехимических компаний Ineos. Бизнесмен владеет швейцарским клубом "Лозанна", а в декабре приобрел британскую шоссейную велокоманду Team Sky.

Напомним, что Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году. За это время клуб пять раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Ранее мы писали, что жесткие меры Британии против Абрамовича вызвали панику у фанатов "Челси". Абрамович должен объяснить, как приобрел свое состояние, прежде чем ему разрешат вернуться в Россию после истечения срока его британской визы.

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