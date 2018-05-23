Жесткие меры Британии против Абрамовича вызвали панику у фанатов "Челси"

Абрамович должен объяснить, как он приобрел свое состояние, прежде чем ему разрешат вернуться в Россию после истечения срока его британской визы

Жесткие меры британского правительства против Романа Абрамовича вызвали опасения относительно их последствий для "Челси" – и не только, пишет корреспондент The Telegraph Бен Рамсби.

Представители болельщиков выразили обеспокоенность, не вытеснят ли из клуба их спонсора-миллиардера, а также предупредили, что любые меры против него могут отразиться на английских фанатах на чемпионате мира этим летом, говорится в статье.

Изданию стало известно, что Абрамович должен объяснить, как он приобрел свое состояние, прежде чем ему разрешат вернуться в Россию после истечения срока его британской визы.

Учредитель Общества болельщиков "Челси" Тим Роллс признал в понедельник, что его "не оставляет задняя мысль" о возможном уходе из клуба россиянина, если ему дадут почувствовать, что в Британии он нежеланная персона.

"Да, есть политическая ситуация, – сказал Дейв Чиджи, пришедший на смену Роллсу в 2016 году. – Но, учитывая, что мы собираемся провести чемпионат мира в России, что едет сборная Англии, я не могу поверить, что правительство будет агрессивно".

"Зачем им делать это сейчас? – спрашивает он. – Планируется очень большое присутствие в России – английская команда и около 10 тыс. фанатов". Меры против Абрамовича могут поставить их под угрозу.

Накануне сообщалось, что британские власти не продлили визу миллиардеру Абрамовичу.

После этого в Британии объяснили, почему не дали визу российскому олигарху Абрамовичу.

Как сообщалось, у российского бизнесмена могут конфисковать "Челси" из-за "дела Скрипаля" .В частности, британские власти готовят аналог "списка Магнитского" – закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.

Если будет выяснено, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, то он может подвергнуться санкциям вплоть до полной конфискации активов – в том числе и "Челси".

Как известно, Великобритания планирует изучить активы, принадлежащие российским олигархам и чиновникам. В случае, если владелец активов не сможет прояснить происхождение средств на их покупку, активы будут конфискованы. При этом подозреваемые в коррупции российские олигархи будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании.

По экспертным оценкам, в Великобритании каждый год отмывается незаконная наличность в размере 90 миллиардов фунтов стерлингов. Часть этих операций неизменно связывают с махинациями РФ.

Так, датский банк, обвиненный в отмывании денег, закрыл российские счета после того, как обнаружил, что они использовались для отмывания денег через британские компании членами семьи президента РФ Владимира Путина и сотрудниками ФСБ.