Болельщик помешал Роналду забить гол в финале Лиги чемпионов

Сегодня, 01:47

Фанат выбежал на поле и сорвал атаку "Реала"

Болельщика уводят с поля. Фото AFP
Болельщика уводят с поля. Фото AFP

Неприятный инцидент произошел в концовке финала Лиги чемпионов. В компенсированное время Криштиану Роналду вбежал в штрафную "Ливерпуля" и был готов завершать атаку ударом, но вместе с ним ворвался в штрафную и болельщик со стюардами, которые в итоге схватили фаната и утащили за пределы поля. Однако рефери остановил поединок. А после этого и вовсе дал финальный свисток.

Напомним, что "Реал" обыграл "Ливерпуль" – 3:1 (Бензема, 51, Бейл, 64, 83 – Мане, 55). "Ливерпуль" побеждал в Лиге чемпионов (Кубке европейских чемпионов) пять раз – в 1997, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. "Реал" побеждал теперь уже 13 раз – в 1956, 1957, 1658, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

Кроме того, Криштиану Роналду стал первым футболистом, кому удалось выиграть Лигу чемпионов (без учета Кубка европейских чемпионов) пять раз. После чего Роналду пошутил: "Лига чемпионов должна называться CR7 Champions League".

Интересно, что Зинедин Зидан стал первым тренером, который выиграл Лигу чемпионов три раза подряд.
Лига чемпионов, Реал Мадрид, Криштиану Роналду

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Сегодня|Спорт

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