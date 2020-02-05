Болельщик увлекся празднованием победы своей команды и достал пенис прямо на трибуне

Болельщик "Ньюксла" перевозбудился во время празднования победы своей команды над "Оксфорд Юнайтед" (3:2) в четвертом раунде Кубка Англии благодаря шикарному голу Алена Сен-Максимена на 116-й минуте встречи и достал свой пенис из штанов. Кадры неподобающего поведения попали в прямую трансляцию на ТВ. На них видно, что фанат трясет своим мужским достоинством в адрес соперника.

Интересно, что необычное празднование заметил и сам автор победного мяча. Позже он подшутил над фанатом, назвав "вертолетным празднованием" и прикрепил к сообщению известный мем.

Ньюкасл впервые за 15 лет пробился в пятый раунд Кубка Англии. В 1/8 финала "сороки" сыграют с "Вест Бромвичем", который одолел команду Андрея Ярмоленко "Вест Хэм".

Ранее мы писали, что футболист "Бетиса" Хоакин подарил 80-летней болельщице футболку и довел ее до слез. Футболист отказал женщине после матча в котором оформил хет-трик, но пообещал подарить майку в следующий раз, а теперь выполнил обещание.

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