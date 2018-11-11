Лучший гол "Милана" в ворота "Ювентуса" забил Андрей Шевченко

Украинец защищал цвета "Милана" с 1999 по 2006 года и завоевал с клубом пять трофеев

Милан накануне суперматча против "Ювентуса" в чемпионате Италии провел голосование среди своих болельщиков на звание лучшего гола команды в противостоянии с туринцами. Фанаты "россонери" признали самым красивым феноменальный гол украинского нападающего Андрея Шевченко в ворота Джанлуиджи Буффона в 2001 году. Смотреть матч "Милан" – "Ювентус" можно на ТВ и в интернете.

9 декабря 2001 года команды встречались на "Сан Сиро". В дебюте встречи Шевченко подхватил мяч на половине поля соперника, обыграл несколько соперников и с угла штрафной площади пробил в дальнюю девятку. Буффону оставалось только развести руками. Тот матч, к слову, завершился ничьей – 1:1.

Украинец защищал цвета "Милана" с 1999 по 2006 года, а затем еще провел в аренду сезон 2008/2009 годов. За этот период он по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от AC Milan (@acmilan) 11 Ноя 2018 в 6:01 PST

Ранее стало известно, что Андрей Шевченко вызвал девять легионеров на матчи против Словакии и Турции. Вызов не получили травмированные Андрей Ярмоленко и Артем Кравец.

Напомним, что 16 октября, сборная Украины одержала третью подряд победу в Лиге наций и досрочно гарантировала себе повышение в классе в этом турнире. В Харькове наша национальная команда со счетом 1:0 обыграла сборную Чехии. Единственный гол забил Руслан Малиновский.