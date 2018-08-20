"Бомбаракета": Анна Кравец выложила сексуальное фото в соцсети

Сегодня, 18:18

Жена форварда сборной Украины постит откровенные фото в Instagram

Анна Кравец. Фото Instagram
Анна Кравец. Фото Instagram

Супруга футболиста турецкого клуба "Кайсериспор" и сборной Украины Артема Кравца продолжает радовать своих подписчиков в соцсетях сексуальными фотографиями. Своим очередным шедевром Анна Кравец собрался в Instagram около двух тысяч "лайков" за час.

"Куколка", "Нереальная", "Ухтышка", "Бомбаракета", – забросали девушку комплиментами ее подписчики.

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Напомним, 25 ноября 2017 года Анна Кравец родила двойню. Новорожденных сыновей назвали Влад и Иван. Молодая мама даже успела сделать татуировку с именами детей. Добавим, что после родов Анна Кравец призналась, что хочет похудеть на 22 килограмма.

Ране мы писали, что Анна Кравец в социальных сетях рассказала о маленькой попе, предложении в ресторане и изучении языков.

Однажды Анна Кравец опубликовала фото с легендарным английским футболистом Уэйном Руни, который является рекордсменом национальной сборной "трех львов" по количеству забитых голов (53).

Также мы писали о том, как Анна заставила мужа Артема Кравца сфотографировать себя, несмотря на то, что он этого делать не любит.
Анна Кравец, WAGs

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Сегодня|Спорт

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