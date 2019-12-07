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"Боруссия Д" уничтожила "Фортуну" и обошла "Баварию": видео голов

7 декабря, 22:47

Дортмундцы разгромили соперника со счетом 5:0

Боруссия Д

Боруссия Д / Фото: Reuters

В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" принимала "Фортуну" из Дюссельдорфа. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Напомним, что накануне "Бавария" уволила уникального тренера после разгрома от "Айнтрахта". Нико Ковачу не простили фиаско в предыдущем туре немецкого чемпионата.

В составе "Боруссии" по дублю оформили нападающий Марко Ройс и полузащитник Джейдон Санчо. Еще один мяч в ворота "Фортуны" отправил форвард Торган Азар.

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Эта победа позволила "Боруссии" обойти "Баварию" в турнирной таблице чемпионата Германии. В 15-м туре Бундеслиги "Боруссия" сыграет с "Майнцем".

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Ранее мы писали, что легендарный боксер Эвандер Холифилд нокаутировал хоккеиста с одного удара. Американский боксер и форвард "Каролины" Джордан Мартинук провели шуточный спарринг после победы над "Сент-Луисом" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Бой закончился одним ударом. Бывший чемпион мира послал в "нокаут" хоккеиста, после чего партнеры по команде смогли лишь взять Мартинука за коньки и увести с площадки.

Смотрите, как "Бавария" при Коваче разгромила в Лиге чемпионов "Тоттенхэм"

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чемпионат Германии Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

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