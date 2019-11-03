"Бавария" уволила уникального тренера после разгрома от "Айнтрахта"

Нико Ковачу не простили фиаско в последнем туре немецкого чемпионата - специалист отправлен в отставку

Нико Ковач / Фото: Reuters

Экс-футболист сборной Хорватии Нико Ковач уволен с поста главного тренера "Баварии", сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба. Немецкий клуб расторг соглашение с наставником по взаимному согласию. Клуб поблагодарил специалиста за работу. Ранее игрок "Баварии" прошел обряд крещения в собственной ванной.

Решение об отставке было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды, которая, набрав 18 очков в 10 турах, занимает четвертое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. В последнем матче под руководством Ковача "Бавария" проиграла на выезде "Айнтрахту" со счетом 1:5.

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Готовить "Баварию" к предстоящим матчам с "Олимпиакосом" в Лиге чемпионов и дортмундской "Боруссией" в чемпионате Германии будет помощник Ковача – Ханс Флик.

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Отметим, что 48-летний Ковач возглавил "Баварию" летом 2018 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии, обладателем национального Кубка, а также Суперкубка страны. При этом Нико является уникальной для немецкого футбола личностью – Ковач первым в истории выиграл чемпионат и Кубок Германии как игрок и главный тренер команды.

Смотрите, как "Бавария" при Коваче разгромила в Лиге чемпионов "Тоттенхэм"

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