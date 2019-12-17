"Боруссия" Дортмунд – "Лейпциг": где смотреть топ матч 16 тура чемпионата Германии

"Боруссия" Дортмунд - "Лейпциг" / Фото: Twitter

Центральным матчем 16 тура чемпионата Германии, который немного непривычно проходит в середине недели, станет поединок между "Боруссией" Дортмунд и "Лейпцигом" на "Сигнал Идуна Парк". На данный момент третья команда Бундеслиги примет ее лидера. Начало встречи в 21:30 по Киеву. В прямом эфире матч покажет телеканал Футбол 1.

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Турнирная ситуация

После поражения от "Баварии" и неожиданной ничьей с "Падеборном" 3:3 в последних трех турах дортмундская "Боруссия" одержала три победы и, похоже, набрала неплохой ход. На данный момент "черно-желтые" с 29 очками занимают третье место в Бундеслиги, но от первого, где расположился "Лейпциг", их отделяет не так и много – всего четыре пункта, а от Менхенгладбаха и вовсе – два. Правда, и наступающий на пятки "Шальке" отстает лишь на одно очко. Да и в Лиге чемпионов "шмели" сумели выбраться из группы, переиграв в последнем туре пражскую "Славию" – 2:1.

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Что касается "Лейпцига", то он возглавил турнирную таблицу после того, как ка выходных "Боруссия" из Менхенгладбаха пала в противостоянии с "Вольфсбургом" – 1:2. В субботу "Быки" играли в Дюссельдорфе, где достаточно легко победили местную "Фортуну" со счетом 3:0. После 15 туров у подопечных Юлиана Нагельсманна 33 очка, они очень сильно провели ноябрь и начали зиму – семь побед при двух ничьих во всех турнирах. В Бундеслиге у них 42 гола – больше не забивает никто, но ближе всех как раз дортмундцы – 37 мячей. Так что сегодняшний матч обещает быть результативным. В Лиге чемпионов "Лейпциг" также выбрался в плей-офф, а в последнем туре сыграл вничью с "Лионом" – 2:2.

Интересная статистика

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Помимо того, что "Боруссия" не проигрывает в четырех последних матчах чемпионата, она просто-таки бессмертная дома, завершив только две встречи вничью. "Лейпциг" выиграл шесть последних матчей. Также "Быки" не проиграли в шести гостевых поединках из семи. Сломить их на своем поле удалось только в конце октября "Фрайбургу" – 2:1. В минувшем сезоне оба очных поединка команд завершились победами "Боруссии" – 4:1 дома, и 1:0 – в гостях.

Кадровая ситуация

Сегодня у "Боруссии" из-за травм не сыграют Аксель Витсель, Томас Дилэйни и Марсель Шмельцер. У "Лейпцига" в лазарете Вилли Орбан, Ибраима Конате и Кевин Кампль.

Ориентировочный состав "Боруссии"

Что говорят букмекеры

Небольшое преимущество в этом матче букмекеры отдают хозяйке поля "Боруссии" – 2.25 на ее победу, на успех "Лейпцига" – 3.0, на ничью – 3.7. Самый популярный исход – мировая со счетом 1:1 – 7.0. Далее выигрыш дортмундцев 2:1 – 9.0. Все-таки вряд ли, что "Быки", наколотившие в 10 последних поединках 37 голов(!), покинут поле без забитого мяча. У "Боруссии" должны отличиться Марко Ройс или Пако Алькасар – 2.0. У "Лепцига" на данный момент второй бомбардир Бундслиги с 16 мячами Тимо Вернер – 1.85.

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