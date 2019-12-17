Расписание, прогноз и результаты 16-го тура чемпионата Германии

Все о поединках шестнадцатого тура Бундеслиги, играющегося посреди недели

Лучший снайпер Бундеслиги - Левандовски / Фото: Reuters

Посреди недели в чемпионате Германии по футболу проходят матчи 16 тура. Главное внимание приковано к поединкам "Боруссия" Дортмунд – "Лейпциг" и "Фрайбург" – "Бавария". Ниже – расписание матчей тура с телетрансляциями, котировки букмекеров на исходы поединков, обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица Бундеслиги.

Напомним, ранее немецкие клубы узнали своих соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов. Дортмунд сыграет с "ПСЖ", "Бавария" – с "Челси", а "Лейпциг" – с "Тоттенхэмом".

Также мы писали, что "Баварии" готова сделать скидку "Барселона", чтобы "сплавить" Коутиньо.

Чемпионат Германии по футболу, 16 тур

Вторник, 17 декабря

19:30 Вердер – Майнц ТВ:"Футбол 2"

Котировки: 1.82 – 3.95 – 4.30

21:30 Боруссия Д – Лейпциг ТВ:"Футбол 1"

Котировки: 2.25 – 3.80 – 3.05

21:30 Аугсбург – Фортуна

Котировки: 1.81 – 4.00 – 4.30

21:30 Унион Берлин – Хоффенхайм

Котировки: 2.45 – 3.55 – 2.90

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Среда, 18 декабря

19:30 Байер – Герта ТВ:"Футбол 1"

Котировки: 1.53 – 4.50 – 6.20

21:30 Боруссия М – Падерборн

Котировки: 1.31 – 6.00 – 9.30

21:30 Вольфсбург – Шальке-04

Котировки: 2.41 – 3.35 – 3.10

21:30 Айнтрахт Ф – Кельн

Котировки: 1.77 – 4.00 – 4.50

21:30 Фрайбург – Бавария ТВ:"Футбол 1"

Котировки: 11.0 – 7.50 – 1.23

Трансляции матчей Бундеслиги – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Германии

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М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛЕЙПЦИГ 15 10 3 2 42-16 33 2 БОРУССИЯ М 15 10 1 4 31-18 31 3 БОРУССИЯ Д 15 8 5 2 37-19 29 4 ШАЛЬКЕ 15 8 4 3 26-18 28 5 БАВАРИЯ 15 8 3 4 41-21 27 6 ФРАЙБУРГ 15 7 4 4 24-18 25 7 БАЙЕР 15 7 4 4 22-20 25 8 ВОЛЬФСБУРГ 15 6 5 4 17-15 23 9 ХОФФЕНХАЙМ 15 6 3 6 21-27 21 10 УНИОН БЕРЛИН 15 6 2 7 19-20 20 11 АУГСБУРГ 15 5 5 5 24-28 20 12 АЙНТРАХТ Ф 15 5 3 7 24-23 18 13 ГЕРТА 15 4 3 8 21-29 15 14 МАЙНЦ 15 5 0 10 20-38 15 15 ВЕРДЕР 15 3 5 7 23-35 14 16 ФОРТУНА Д 15 3 3 9 16-32 12 17 КЕЛЬН 15 3 2 10 14-30 11 18 ПАДЕРБОРН 15 2 3 10 18-33 9

Смотрите, как клубы Германии играли на прошлой неделе в Лиге чемпионов

Бавария (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:1

Байер (Германия) – Ювентус (Италия) – 0:2

Боруссия Д (Германия) – Славия (Чехия) – 2:1

Лион (Франция) – Лейпциг (Германия) – 2:2

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