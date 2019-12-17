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Расписание, прогноз и результаты 16-го тура чемпионата Германии

17 декабря, 07:32

Все о поединках шестнадцатого тура Бундеслиги, играющегося посреди недели

Лучший снайпер Бундеслиги - Левандовски

Лучший снайпер Бундеслиги - Левандовски / Фото: Reuters

Посреди недели в чемпионате Германии по футболу проходят матчи 16 тура. Главное внимание приковано к поединкам "Боруссия" Дортмунд – "Лейпциг" и "Фрайбург" – "Бавария". Ниже – расписание матчей тура с телетрансляциями, котировки букмекеров на исходы поединков, обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица Бундеслиги.

Напомним, ранее немецкие клубы узнали своих соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов. Дортмунд сыграет с "ПСЖ", "Бавария" – с "Челси", а "Лейпциг" – с "Тоттенхэмом".

Также мы писали, что "Баварии" готова сделать скидку "Барселона", чтобы "сплавить" Коутиньо.

Чемпионат Германии по футболу, 16 тур

Вторник, 17 декабря

19:30 Вердер – Майнц ТВ:"Футбол 2"
Котировки: 1.82 – 3.95 – 4.30

21:30 Боруссия Д – Лейпциг ТВ:"Футбол 1"
Котировки: 2.25 – 3.80 – 3.05

21:30 Аугсбург – Фортуна
Котировки: 1.81 – 4.00 – 4.30

21:30 Унион Берлин – Хоффенхайм
Котировки: 2.45 – 3.55 – 2.90

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Среда, 18 декабря

19:30 Байер – Герта ТВ:"Футбол 1"
Котировки: 1.53 – 4.50 – 6.20

21:30 Боруссия М – Падерборн
Котировки: 1.31 – 6.00 – 9.30

21:30 Вольфсбург – Шальке-04
Котировки: 2.41 – 3.35 – 3.10

21:30 Айнтрахт Ф – Кельн
Котировки: 1.77 – 4.00 – 4.50

В тренде
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Главный трофей еврофутбола

21:30 Фрайбург – Бавария ТВ:"Футбол 1"
Котировки: 11.0 – 7.50 – 1.23

Трансляции матчей Бундеслиги – на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Германии

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МКлубИВНПМячиОчки
1ЛЕЙПЦИГ15103242-1633
2БОРУССИЯ М15101431-1831
3БОРУССИЯ Д1585237-1929
4ШАЛЬКЕ1584326-1828
5БАВАРИЯ1583441-2127
6ФРАЙБУРГ1574424-1825
7БАЙЕР1574422-2025
8ВОЛЬФСБУРГ1565417-1523
9ХОФФЕНХАЙМ1563621-2721
10УНИОН БЕРЛИН1562719-2020
11АУГСБУРГ1555524-2820
12АЙНТРАХТ Ф1553724-2318
13ГЕРТА1543821-2915
14МАЙНЦ15501020-3815
15ВЕРДЕР1535723-3514
16ФОРТУНА Д1533916-3212
17КЕЛЬН15321014-3011
18ПАДЕРБОРН15231018-339

Смотрите, как клубы Германии играли на прошлой неделе в Лиге чемпионов

Бавария (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:1

Байер (Германия) – Ювентус (Италия) – 0:2

Боруссия Д (Германия) – Славия (Чехия) – 2:1

Лион (Франция) – Лейпциг (Германия) – 2:2

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Лейпциг чемпионат Германии Бавария Фрайбург

Источник: Сегодня|Спорт

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