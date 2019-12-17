Расписание, прогноз и результаты 16-го тура чемпионата Германии

Посреди недели в чемпионате Германии по футболу проходят матчи 16 тура. Главное внимание приковано к поединкам "Боруссия" Дортмунд – "Лейпциг" и "Фрайбург" – "Бавария". Ниже – расписание матчей тура с телетрансляциями, котировки букмекеров на исходы поединков, обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица Бундеслиги.
Напомним, ранее немецкие клубы узнали своих соперников по 1/8 финала Лиги чемпионов. Дортмунд сыграет с "ПСЖ", "Бавария" – с "Челси", а "Лейпциг" – с "Тоттенхэмом".
Также мы писали, что "Баварии" готова сделать скидку "Барселона", чтобы "сплавить" Коутиньо.
Чемпионат Германии по футболу, 16 тур
Вторник, 17 декабря
19:30 Вердер – Майнц ТВ:"Футбол 2"
Котировки: 1.82 – 3.95 – 4.30
21:30 Боруссия Д – Лейпциг ТВ:"Футбол 1"
Котировки: 2.25 – 3.80 – 3.05
21:30 Аугсбург – Фортуна
Котировки: 1.81 – 4.00 – 4.30
21:30 Унион Берлин – Хоффенхайм
Котировки: 2.45 – 3.55 – 2.90
Среда, 18 декабря
19:30 Байер – Герта ТВ:"Футбол 1"
Котировки: 1.53 – 4.50 – 6.20
21:30 Боруссия М – Падерборн
Котировки: 1.31 – 6.00 – 9.30
21:30 Вольфсбург – Шальке-04
Котировки: 2.41 – 3.35 – 3.10
21:30 Айнтрахт Ф – Кельн
Котировки: 1.77 – 4.00 – 4.50
21:30 Фрайбург – Бавария ТВ:"Футбол 1"
Котировки: 11.0 – 7.50 – 1.23
Трансляции матчей Бундеслиги – на oll.tv (по подписке)
Турнирная таблица чемпионата Германии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛЕЙПЦИГ
|15
|10
|3
|2
|42-16
|33
|2
|БОРУССИЯ М
|15
|10
|1
|4
|31-18
|31
|3
|БОРУССИЯ Д
|15
|8
|5
|2
|37-19
|29
|4
|ШАЛЬКЕ
|15
|8
|4
|3
|26-18
|28
|5
|БАВАРИЯ
|15
|8
|3
|4
|41-21
|27
|6
|ФРАЙБУРГ
|15
|7
|4
|4
|24-18
|25
|7
|БАЙЕР
|15
|7
|4
|4
|22-20
|25
|8
|ВОЛЬФСБУРГ
|15
|6
|5
|4
|17-15
|23
|9
|ХОФФЕНХАЙМ
|15
|6
|3
|6
|21-27
|21
|10
|УНИОН БЕРЛИН
|15
|6
|2
|7
|19-20
|20
|11
|АУГСБУРГ
|15
|5
|5
|5
|24-28
|20
|12
|АЙНТРАХТ Ф
|15
|5
|3
|7
|24-23
|18
|13
|ГЕРТА
|15
|4
|3
|8
|21-29
|15
|14
|МАЙНЦ
|15
|5
|0
|10
|20-38
|15
|15
|ВЕРДЕР
|15
|3
|5
|7
|23-35
|14
|16
|ФОРТУНА Д
|15
|3
|3
|9
|16-32
|12
|17
|КЕЛЬН
|15
|3
|2
|10
|14-30
|11
|18
|ПАДЕРБОРН
|15
|2
|3
|10
|18-33
|9
Смотрите, как клубы Германии играли на прошлой неделе в Лиге чемпионов
Бавария (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:1
Байер (Германия) – Ювентус (Италия) – 0:2
Боруссия Д (Германия) – Славия (Чехия) – 2:1
Лион (Франция) – Лейпциг (Германия) – 2:2
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