"Боруссия" отправила своего бывшего лидера в "Бешикташ"

Кагава в этом сезоне провел только два матча в чемпионате Германии, а в целом на поле появлялся четырежды

Синдзи Кагава. Фото: Twitter

"Боруссия" отправила своего бывшего лидера в "Бешикташ" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/420/3fb/5c54203fbe282.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/420/3fb/5c54203fbe282.jpeg 2019-02-01T12:33:00+02:00 Футбол Кагава в этом сезоне провел только два матча в чемпионате Германии, а в целом на поле появлялся четырежды

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава будет выступать на правах аренды за турецкий "Бешикташ" до текущего конца сезона, сообщает в своем Twitter немецкий клуб. В текущем сезоне 29-летний японец потерял место в стартовом составе команды. В целом он провел только четыре матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Также на его счету один матч за второй состав "Боруссии", в котором он оформил сразу пять ассистов.

На Кагаву также претендовал "Монако", однако французы предпочли подписать Адриена Силву из "Лестера". В обратном направлении отправился бельгиец Юри Тилеманс.

Кагава переел в "Боруссию" в 2010 году из "Сересо Осака" всего за 300 тысяч евро, но сразу стал основным игроком команды. За два сезона он успел дважды стать чемпионом Германии и дойти с командой до финала Лиги чемпионов, после чего был продан в "Манчестер Юнайтед" за 16 миллионов евро. Но заиграть в Англии ему не удалось и спустя он снова вернулся в Дортмунд. Всего в составе "Боруссии" японец провел 216 матчей и забил 60 мячей.

Ране мы писали, что в 19-м туре чемпионата Германии "Боруссия" забила пять мячей и установила историческое достижение. Дортмундский клуб набрал рекордное количество очков для данной стадии чемпионата.

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