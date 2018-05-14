"Боруссия" попытается летом продать Андрея Ярмоленко

Сегодня, 15:42

Украинец из-за травмы пропустил почти всю вторую часть сезона

Андрей Ярмоленко. Фото AFP
Андрей Ярмоленко. Фото AFP

Немецкая Боруссия разочаровалась в украинском полузащитнике Андрее Ярмоленко и попытается продать его ближайшим летом, сообщает Bild. Экс-футболист "Динамо" обошелся дортмундскому клубу в 25 миллионов евро, но не сумел закрепиться в стартовом составе команды ни при Петере Боссе, ни при Петере Штегере.

Добавим, что после последнего тура чемпионата Германии "Боруссия" объявила о расставании с главным тренером Штегером.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 26 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

В январе Ярмоленко получил травму ноги и приступил к тренировкам только в апреле. Но вернуть место в стартовом составе ему не удалось. После возвращения в строй Ярмоленко отыграл всего 27 минут в двух поединках, не отличившись результативными действиями.

Кроме Ярмоленко в летнее трансферное окно "Боруссия" хочет расстаться с Нури Шахином, Гонсало Кастро и Марселем Шмельцером.

Ранее мы писали, что "Боруссия" не продаст Ярмоленко: украинец получит место на острие атаки. Издание Kicker провело свое расследование: украинский футболист попал в список перспективных игроков.

Интересно, что немного ранее все тот же Bild утверждал, что "Борусия" может избавиться от Ярмоленко ближайшим летом. Кроме украинца в списке ненужных игроков значилось шесть человек.
футбол, чемпионат Германии, Андрей Ярмоленко, Боруссия Дортмунд

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Сегодня|Спорт

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