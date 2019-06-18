"Боруссия" продлила контракт с тренером, который не удержал победу в Бундеслиге

Льюсен Фавр будет работать в Дортмунде до 2021 года

Фавр с новым контрактом. Фото: Twitter

Дортмундская "Боруссия" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Люсьеном Фавром. Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2021 года.

61-летний швейцарец возглавил "шмелей" летом 2018 года и привел команду ко второму месту в чемпионате Германии, причем "Боруссия" по ходу сезона долго лидировала в турнирной таблице и до последнего тура претендовала на "золото", но все же финишировала вслед за "Баварией".

Предыдущий контракт с Фавром был рассчитан до лета 2020 года.

Ранее, в мае, дортмундская "Боруссия" объявила о переходе полузащитника Торгана Азара из менхенгладбахской "Боруссии". 26-летний хавбек сборной Бельгии подписал контракт с новым клубом до лета 2024 года.

Отметим, что Торган Азар является младшим братом знаменитого полузащитника "Челси" Эдена Азара. В завершившемся сезоне Бундеслиги Торган забил 10 голов и отдал 11 результативных передач в 33 играх за Менхенгладбах.

Напомним, что в Лиге чемпионов "Боруссия" Д дошла до 1/8 финала, где проиграла лондонскому "Тоттенхэму".

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