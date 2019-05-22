Сильный трансфер: Дортмунд купил Азара за те же деньги, что и Ярмоленко

Младший брат знаменитого полузащитника "Челси" обошелся "шмелям" в 25 миллионов евро

Торган Азар. Фото: Twitter

Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе полузащитника Торгана Азара из менхенгладбахской "Боруссии". 26-летний хавбек сборной Бельгии подписал контракт с новым клубом до лета 2024 года. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 25 миллионов евро – как и в случае с переходом в Дортмунд экс-динамовца Андрея Ярмоленко. Интересно, что Торган Азар может сыграть на той же позиции правого вингера, что и Ярмола, уже выступающий в Англии, хотя родное амплуа Торгана – все-таки левый вингер.

Как забивает новичок Дортмунда Торган Азар

Отметим, что Торган Азар является младшим братом знаменитого полузащитника "Челси" Эдена Азара. В завершившемся сезоне Бундеслиги Торган забил 10 голов и отдал 11 результативных передач в 33 играх за Менхенгладбах.

Тем временем самый ожидаемый трансфер года – переход Эдена Азара из "Челси" в "Реал" за 115 миллионов евро – скорее всего, не состоится. Как мы сообщали, причина – в том, что ФИФА отклонил апелляцию английского клуба на запрет покупок на ближайшие два трансферных окна. Таким образом "Челси" вряд ли станет расставаться со своими лидерами без возможности их заменить.

Как мы писали ранее, другой футболист Бундеслиги Евгений Коноплянка выбрал необычный способ подтянуть форму перед играми сборной. Украинский полузащитник "Шальке" переквалифицировался в альпиниста и полез за козлами.

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