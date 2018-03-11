"Боруссия" против "Айнтрахта" и другие матчи 26 тура чемпионата Германии
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На выходных пройдут матчи 26 тура чемпионата Германии по футболу.
Главный поединок пройдет в воскресенье. В Дортмунде "Боруссия" в боевом матче одолела еще одного претендента на Лигу чемпионов "Айнтрахт".
Напомним, что украинский полузащитник дортмундского клуба Андрей Ярмоленко пока не восстановился после травмы. В недавнем интервью тренер "Боруссии" признался, что Ярмоленко не будет играть в ближайшее время.
26 тур чемпионата Германии
Пятница, 9 марта
21:30 "Майнц" – "Шальке" – 0:1
Суббота, 10 марта
16:30 "Бавария" – "Гамбург" – 6:0
16:30 "Ганновер" – "Аугсбург" – 1:3
16:30 "Герта" – "Фрайбург" – 0:0
16:30 "Хоффенхайм" – "Вольфсбург" – 3:0
19:30 "Байер" – "Боруссия" М – 2:0
Воскресенье, 11 марта
16:30 "Штутгарт" – "Лейпциг" – 0:0
19:00 "Боруссия" Д – "Айнтрахт" – 3:2
Понедельник, 12 марта
21:30 "Вердер" – "Кельн"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|26
|21
|3
|2
|65-18
|66
|2
|ШАЛЬКЕ
|26
|13
|7
|6
|40-30
|46
|3
|БОРУССИЯ Д
|26
|12
|9
|5
|53-33
|45
|4
|БАЙЕР
|26
|12
|8
|6
|47-33
|44
|5
|АЙНТРАХТ Ф
|26
|12
|6
|8
|35-30
|42
|6
|ЛЕЙПЦИГ
|26
|11
|7
|8
|38-34
|40
|7
|ХОФФЕНХАЙМ
|26
|10
|8
|8
|43-38
|38
|8
|АУГСБУРГ
|26
|9
|8
|9
|36-33
|35
|9
|БОРУССИЯ М
|26
|10
|5
|11
|33-39
|35
|10
|ШТУТГАРТ
|26
|10
|4
|12
|23-29
|34
|11
|ГЕРТА
|26
|7
|11
|8
|30-31
|32
|12
|ГАННОВЕР
|26
|8
|8
|10
|33-38
|32
|13
|ФРАЙБУРГ
|26
|6
|12
|8
|25-42
|30
|14
|ВЕРДЕР
|25
|6
|9
|10
|24-30
|27
|15
|ВОЛЬФСБУРГ
|26
|4
|13
|9
|28-36
|25
|16
|МАЙНЦ
|26
|6
|7
|13
|29-43
|25
|17
|ГАМБУРГ
|26
|4
|6
|16
|18-41
|18
|18
|КЕЛЬН
|25
|4
|5
|16
|24-46
|17
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