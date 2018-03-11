"Боруссия" против "Айнтрахта" и другие матчи 26 тура чемпионата Германии

На выходных пройдут матчи 26 тура чемпионата Германии по футболу.

Главный поединок пройдет в воскресенье. В Дортмунде "Боруссия" в боевом матче одолела еще одного претендента на Лигу чемпионов "Айнтрахт".

Напомним, что украинский полузащитник дортмундского клуба Андрей Ярмоленко пока не восстановился после травмы. В недавнем интервью тренер "Боруссии" признался, что Ярмоленко не будет играть в ближайшее время.

26 тур чемпионата Германии

Пятница, 9 марта

21:30 "Майнц" – "Шальке" – 0:1

Суббота, 10 марта

16:30 "Бавария" – "Гамбург" – 6:0

16:30 "Ганновер" – "Аугсбург" – 1:3

16:30 "Герта" – "Фрайбург" – 0:0

16:30 "Хоффенхайм" – "Вольфсбург" – 3:0

19:30 "Байер" – "Боруссия" М – 2:0

Воскресенье, 11 марта

16:30 "Штутгарт" – "Лейпциг" – 0:0

19:00 "Боруссия" Д – "Айнтрахт" – 3:2

Понедельник, 12 марта

21:30 "Вердер" – "Кельн"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАВАРИЯ 26 21 3 2 65-18 66 2 ШАЛЬКЕ 26 13 7 6 40-30 46 3 БОРУССИЯ Д 26 12 9 5 53-33 45 4 БАЙЕР 26 12 8 6 47-33 44 5 АЙНТРАХТ Ф 26 12 6 8 35-30 42 6 ЛЕЙПЦИГ 26 11 7 8 38-34 40 7 ХОФФЕНХАЙМ 26 10 8 8 43-38 38 8 АУГСБУРГ 26 9 8 9 36-33 35 9 БОРУССИЯ М 26 10 5 11 33-39 35 10 ШТУТГАРТ 26 10 4 12 23-29 34 11 ГЕРТА 26 7 11 8 30-31 32 12 ГАННОВЕР 26 8 8 10 33-38 32 13 ФРАЙБУРГ 26 6 12 8 25-42 30 14 ВЕРДЕР 25 6 9 10 24-30 27 15 ВОЛЬФСБУРГ 26 4 13 9 28-36 25 16 МАЙНЦ 26 6 7 13 29-43 25 17 ГАМБУРГ 26 4 6 16 18-41 18 18 КЕЛЬН 25 4 5 16 24-46 17

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