"Боруссия" забила 10 голов клубу из восьмого дивизиона: право на этот матч выиграли болельщики "Швайнберга"

Дортмундцы разгромили со счетом 10:0 клуб, получивший право на матч с командой Бундеслиги благодаря конкурсу для фанатов

"Боруссия" - "Швайнберг" - 10:0. Фото ФК "Боруссия" Дортмунд.

Вице-чемпион Бундеслиги дортмундская "Боруссия" в товарищеском матче разгромила клуб восьмого дивизиона чемпионата Германии "Швайнберг". Встреча прошла в пятницу и завершилась победой клуба высшего дивизиона со счетом 10:0. Покер в составе "шмелей" оформил Максимилиан Филипп, дублем отметился Тобиас Рашль, по голу забили Мариус Вольф, Матеу Морей, Эмре Айдинель и Синдзи Кагава.

"Швайнберг" – "Боруссия Дортмунд" – 0:10 (0:5)

Голы: Рашль, 12; Филипп, 39; Филипп, 40; Филипп, 43; Вольф, 44; Морей, 58; Рашль, 68; Филипп, 77; Айдинель, 83; Кагава, 87.

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Напомним, что "Швайнберг" заслужил право сыграть с "Боруссией" необычным способом. С весны 2018 года 162 клуба по всей Германии приняли участие в конкурсе, проводимом спонсором "Боруссии" – одной из марок автозаправочных станций. Каждый литр дизельного топлива или бензина, приобретенный на этих АЗС, зачислялся в виде баллов покупателям – болельщикам той или иной команды. В итоге больше всех баллов оказалось у болельщиков "Швайнберга". Как отмечает пресс-служба "Швайнберга", клубу повезло с удачным месторасположением автозаправки вблизи городка Швайнберг с населением в 700 человек. Поклонники "Швайнберга" в итоге заправили 225 тысяч литров топлива.

5 000 билетов на игру "Швайнберг" – "Боруссия" по стоимости 15 евро за каждый были распроданы в течение нескольких часов после их поступления в продажу. На официальном сайте "Боруссии" отмечается, что дортмундский клуб был приятно удивлен высоким уровнем подготовки к матчу – были задействованы 250 добровольцев. Был проведен ремонт раздевалок, а "Швайнберг" даже обзавелся по случаю матча с вице-чемпионами Германии собственным талисманом – поросенком Луфи.

Смотрите обзор матча, в котором "Боруссия" на выезде всухую обыграла "Монако":

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