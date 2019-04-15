Босс сенсации Кубка Украины "Ингульца": "Свои полмиллиона за "Карпаты" игроки получили, а дальше – посмотрим"

Президент перволигового "Ингульца" Александр Поворознюк говорит, что команда не выйдет на игру, если матч перенесут из Петрово

Александр Поворознюк: "У моих пацанов такой настрой - головой будут идти в подкат!".

В среду, 17 апреля, в полуфинале Кубка Украины впервые сыграют сразу два перволиговых клуба – "Ингулец" и "Днепр-1". Накануне игр мы поговорили с президентом "Ингульца" Александром Поворознюком. В четвертьфинале его командасенсационно прошла "Карпаты" в серии пенальти. В Петрово уже строится новый стадион на 7 тысяч — всего на пару сотен меньше, чем все население райцентра. Обещают открыть к концу 2020-го. В составе "Ингульца" есть воспитанник... "Барселоны". 26-летний камерунский хавбек Элла в свое время играл в "Карпатах", женился на украинке. А помыкавшись по свету, вернулся на родину жены.

— Мы с "Зарей" когда-то уже играли, лет пять тому назад, правда, товарищеский матч. И, чтобы вы понимали, у них было 8 штанг, четыре перекладины, два незабитых пенальти, а мы в конце один забили и выиграли 1:0, – поделился с "Сегодня" президент "Ингульца" Александр Поворознюк. – Я это к тому, что часто побеждает тот, на чьей стороне фарт, а не сила. А ведь у меня сейчас совсем другая команда, намного сильнее той, что была тогда – в аматорах, и тягаться мы будем со всеми.

— И все же класс игроков "Зари" повыше. А значит, помимо фарта, свою роль должна сыграть и мотивация?

— Мотивация у нас всегда на самом высоком уровне. И вообще, у нас стабильность во всем и везде. Поэтому лишний раз мотивировать игроков... Я всегда это делаю после игры. Свои полмиллиона премиальных за "Карпаты" они получили, а что получат дальше, – посмотрим. И потом, вы говорите, что в "Заре" игроки выше классом. А в "Карпатах" они что, хуже? По подбору игроков это просто сумасшедшая команда, я не знаю, что она делает в нижней шестерке. Тем не менее мы их должны были "хоронить" еще в основное время. Сколько у нас моментов было! Мне после игры звонили знакомые, все говорят: "Григорьевич, мы от ваших такой игры не ждали. Ну, это просто...". Так что, все зависит от настроя. А то, что у моих пацанов настрой будет такой, что они головой будут идти в подкат, – это факт.

— Тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко пригласил группу футболистов, которые в свое время играли у него в "Зирке". Многие давно знают друг друга, и ребята признаются, что им это помогает — есть чувство локтя...

— Каждый тренер старается приглашать проверенных футболистов. А у Лавриненко подход к футболу и к жизни такой, что у него нет кума-свата-брата. И я скажу, что у нас сейчас очень добротный состав. Я приезжаю на тренировку, посмотрю на них: ну, один лучше другого! По два человека на каждую позицию. У Лавриненко перед играми приятная головная боль: "Кого поставить?". Но что-то не фартит. Ну, смотрите, в последней игре с "Горняком" (1:1. – Авт.): одну "точку" не забили, другую не дали, хотя нашего игрока просто срубили. Не идет что-то. Ну, ничего, не везет в чемпионате – повезет в Кубке.

— Матч пройдет в Петрово?

— Только здесь, без вариантов. Очень хотим подарить праздник землякам.

— А проблема с освещением?

— Начнем в 17:00, и будет все нормально. Скажу честно, если мне запретят играть в Петрово, команда не выйдет на игру. Ну, зачем куда-то переносить?

— А почему четвертьфинал с "Карпатами" был в Александрии?

— Исключительно из-за фанатов "Карпат". У нас все было готово для проведения игры в Петрово, но милиция меня попросила о переносе. Сказали, что им проще будет усмирить приезжих фанатов в Александрии. А у "Зари" болельщики вроде адекватные, сколько б их ни приехало, думаю, будет все нормально. В плане безопасности все продумано, все четко. Стадион у нас замечательный, газон вообще исключительный, поэтому играть будет в удовольствие.

— Какая его вместимость?

— 2000 мест, с випами – 2200. Я сделал один сектор, 8-й, виповским. Там такие суперсидушки мягкие. Но забито будет точно все. Отовсюду звонят, просят помочь с билетами. Мы вначале думали начать продажу билетов с понедельника, но потом решили с четверга. Цена обычная – 30-50 гривен, а в вип-сектор – 300. Все будет забито, и атмосфера будет сумасшедшая.

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АВТОР: Кинзерский Эдуард Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.