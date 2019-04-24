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Бойко спас для Киева надежду на "золото": обзор матча "Динамо" – "Шахтер"

Сегодня, 21:12

Если бы не сейв вратаря киевлян, "горняки" могли бы отмечать чемпионство уже сейчас

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Центральный матч 25 тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер" завершился нулевой ничьей. Гранды украинского футбола, которые в этом году еще не теряли очки в чемпионате, до такой степени засушили игру, что у нее практически не было шансов закончиться с любым другим счетом, кроме 0:0. И все же на последних секундах "Шахтер" упустил стопроцентный момент склонить чашу весов в свою пользу. Снова сыграл джокер Фонсеки – Дентиньо. В недавней кубковой игре с "Днепром-1" он, выйдя со скамейки, забил решающий для "горняков" мяч. А сегодня на НСК "Олимпийский" бразилец, вышедший на замену, заработал для дончан пенальти, который взялся пробивать Мораес. Однако удар лучшего бомбардира УПЛ с "точки" парировал голкипер "Динамо" Бойко. В итоге 0:0. Вратарь киевлян сохранил для "бело-синих" шансы на чемпионство. Однако выглядят они скорее как призрачные. За пять туров до финиша "Шахтер" продолжает опережать "Динамо" на семь очков. 

Видеообзор матча "Динамо" – "Шахтер" (0:0)

"Динамо" – "Шахтер" – 0:0

"Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский – Цыганков, Шапаренко (Цитаишвили, 54), Де Пена – Вербич (Русин, 73).

"Шахтер": Пятов – Болбат (Бутко, 68), Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко (Дентиньо, 77), Патрик – Нем (Коваленко, 72), Тайсон, Соломон – Мораес.

Предупреждения: Буяльский, Бурда, Миколенко, Де Пена, Цитаишвили – Мораес, Болбат, Тайсон, Дентиньо

На 90+5 минуте Мораес (Шахтер) не реализовал пенальти (сейв Бойко)

Как сообщалось ранее, названы возможные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов. На пути в групповой раунд ЛЧ украинский клуб поджидают "Олимпиакос", "Брюгге", ПСВ, "Лион" и "Базель".

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Сегодня|Спорт

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