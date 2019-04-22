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Очевидных "убийц" нет: возможные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 12:38

На пути в групповой раунд ЛЧ украинский клуб поджидают "Олимпиакос", "Брюгге", ПСВ, "Лион" и "Базель"

Тренер "Динамо" Александр Хацкевич
Тренер "Динамо" Александр Хацкевич. Фото: AFP

Национальные футбольные чемпионаты в Европе выходят на финишные прямые, и пора глянуть, кто вырисовывается нашими соперниками в квалификации Лиги чемпионов. Напомним, чемпион Украины напрямую попадает в групповой раунд ЛЧ, вице-чемпиона ждут два отборочных раунда — 3-й и 4-й в "Пути лиг".

Мы составили проекцию возможной сетки квалификации ЛЧ: по нынешним местам и еврорейтингу клубов. Где-то еще будут перестановки, но прикидки сделать можно. В Украине на 2-м месте сейчас идет "Динамо", и при нынешних раскладах в обоих раундах квалификации ЛЧ киевляне будут сеяными. Как и "Шахтер", если упустит первое место в УПЛ: "горняки" в клубном рейтинге УЕФА (№15, 80,000 баллов) выше, чем киевляне (№23, 65 баллов), да и, кстати, вообще выше всех в Восточной Европе. Потенциальные соперники украинского вице-чемпиона в 3-м раунде — "Олимпиакос", "Брюгге" и ПСВ ("Краснодар" нет, клубы Украины и России разводят при жеребьевке). В 4-м раунде — "Лион" и "Базель". Очевидных "убийц" нет.

Как сообщалось ранее, матч 17-летних юношей "Динамо" и "Торино" в Италии завершился массовым побоищем. По словам тренера украинской командой, драку спровоцировали игроки "Торино" и арбитры.

Также сообщалось, что Олег Блохин пристыдил болельщиков, не сумевших попасть в него беляшами. Экс-тренер "Динамо" вспомнил скандальную историю, произошедшую с ним шесть лет назад в Полтаве.

Напомним, 24 апреля, в среду, "Динамо" сыграет с "Шахтером" на "Олимпийском":


24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

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АВТОР:

Артем Стинговский

Источник:

Сегодня|Спорт

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