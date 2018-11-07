"Брюгге" громит "Монако" на глазах у его болельщиков: обзор матча Лиги чемпионов

Бельгийский "Брюгге" на выезде разгромил французский "Монако" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало разгрому положил Ханс Ванакен – сначала он забил с игры, а спустя пять минут реализовал пенальти. Еще до перерыва Уэсли довел счет до разгромного, а Вормер перед финальным свистком установил окончательный счет.

В параллельном матче "Ливерпуль" опозорился в Сербии, всухую проиграв "Црвене Звезде".

"Монако" – "Брюгге" – 0:4

Голы: Ванакен (12, 17 пен), Уэсли (24), Вормер (85)

"Монако": Бенальо, Сидибе, Баррека, Глик (Туре, 76), Жемерсон, Тилеманс, Аит-Беннассер (Массанго, 68), Силла, Шадли, Диоп, Фалькао (Гуано, 61).

"Брюгге": Хорват, Пулен, Денсвил, Мехеле, Мата (Влитинк, 77), Накамба, Ритс, Ванакен, Вормер, Диатта (Колс, 6), Уэсли (Резаеи, 72).

Предупреждение: Баррека (15).

Завтра свой матч четвертого тура проведет донецкий "Шахтер". Чемпион Украины будет противостоять чемпиону Англии "Манчестер Сити". накануне матча главный тренер "горняков" Паулу Фонсека заявил, что Марлос пока не готов выйти со стартовых минут.