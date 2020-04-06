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"Будь вы на месте "Ливерпуля", вы хотели бы стать чемпионом таким образом?": о сложной ситуации АПЛ

6 апреля, 22:30

Елена Павлова

Легендарный голкипер считает, что никто не хочет побеждать, если дело не доведено до конца

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и чемпион Европы-1992 Петер Шмейхель считает, что "Ливерпуль" не должен получить титул чемпиона Англии в этом сезоне, если Премьер-лига так и не возобновится снова из-за пандемии коронавируса. Ранее мы писали, что названы лучшие легионеры Англии на каждой позиции.

"Нельзя спорить с тем, что "Ливерпуль" заслужил чемпионство. Они на 25 очков опережают всех. Это очень грустно, но они должны довести дело до конца. "Ливерпуль" должен завоевать титул, чтобы стать чемпионом. Будь вы на месте "Ливерпуля", вы хотели бы стать чемпионом таким образом? В Бельгии чемпионом провозгласили "Брюгге". Неужели кто-то хочет так выиграть титул? Не уверен, что я согласился бы, если бы был на месте "Ливерпуля", – говорит легендарный датский ветеран.

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"Одним из самых больших достижений в моей карьере является победа на Евро-1992 со сборной Дании. Это было не то же самое, но похоже. Мы не квалифицировались в финальный турнир, но попали на Евро из-за войны в Югославии. В итоге мы выиграли турнир. Но мы сыграли, чтобы победить", — приводит слова Шмейхеля Mirror.

Смотрите, как "Лестер" Каспера Шмейхеля переиграл "Арсенал"

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титул чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель

Источник: Mirror

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