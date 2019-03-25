Названы лучшие легионеры Англии на каждой позиции

В своих номинациях победили Шмейхель, Компани, Роналду и Анри

Компани - капитан в "МанСити". Фото: Instagram

Названы лучшие легионеры Англии на каждой позиции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8a0/330/5c98a0330668e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8a0/330/5c98a0330668e.jpg 2019-03-25T11:27:00+02:00 Футбол В своих номинациях победили Шмейхель, Компани, Роналду и Анри

Определились лучшие игроки на каждой позиции в истории английской Премьер-лиги среди легионеров. Так, в голосовании среди голкиперов первое место занял экс-вратарь "Манчестер Юнайтед" датчанин Петер Шмейхель. Вторым стал чешский голкипер Петр Чех ("Челси"/"Арсенал"), третьим – испанец Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед").

Среди защитников лучшим признали бельгийца Венсана Компани из "Манчестер Сити". На втором месте – серб Неманья Видич ("Манчестер Юнайтед"), на третьем – голландец Яп Стам, также защищавший цвета "красных дьяволов".

В голосовании за звание лучшего полузащитника победил португалец Криштиану Роналду ("МЮ"), вторым стал испанец Давид Сильва ("МанСити"), третьим – француз Патрик Виейра ("Арсенал").

Лучшим легионером в истории АПЛ вне зависимости от позиции был признан бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри. Соответственно, он же стал лучшим форвардом, а вслед за ним расположились француз Эрик Кантона ("МЮ"), аргентинец Серхио Агуэро ("Ман Сити") и ивуариец Дидье Дрогба ("Челси").

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