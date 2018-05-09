Букмекеры – о финале Кубка Украины: "Шахтер" победит "Динамо" в основное время

9 мая в Днепре киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в 10-й раз разыграют между собой Кубок Украины. Финальный матч турнира начнется в 20:30, смотреть "Динамо" – "Шахтер" на нашем сайте можно в виде текстовой трансляции. В текущем сезоне команды уже сыграли четырежды между собой. Несмотря на то, что больше побед на счету "Динамо", букмекеры считают, что фаворитом финала Кубка Украины является "Шахтер".

Так, коэффициент на победу команды Паулу Фонсеки в основное время матча 1.77. Вероятность победы подопечных Александра Хацкевича оценивается коэффициентом 4.60.

Более вероятным исходом, по мнению букмекеров, является ничья и дополнительное время – 3.65. То, что победитель определится в дополнительное время или после серии пенальти оценивается практически одинаково – 6.40 против 6.30.

Правда, если фаворитом дополнительного времени остается "Шахтер" (9.20 против 15.0), то в серии пенальти шансы команд оцениваются одинаково – 11.5.

Эксперты не прогнозируют обилие голов в сегодняшнем матче. Самый вероятный счет – 1:0 в пользу "Шахтера" (6.60). Также высокая вероятность победы "горняков" со счетом 2:0 (7.90) или 2:1 (8.50). Победа киевлян с минимальным счетом оценивается коэффициентом 11.5.

По мнению букмекеров, больше всего шансов отличиться сегодня в составе "Динамо" у Виктора Цыганкова и Артема Беседина (2.80), также могут отличиться Беньямин Вербич и Денис Гармаш (5.50). У "Шахтера" согласно коэффициентам букмекеров, вероятнее всего забьет Факундо Феррейра (2.23), Марлос (2.33) или Тайсон (3.45).

Поединок "Динамо" – "Шахтер" покажут в прямом эфире телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Начало матча – в 20:30.