"Было бы лучше, если бы я умер": легендарный футболист Тотти покидает "Рому"

Франческо Тотти заявил, что ему не давали принимать решения и реализовывать проекты на посту директора "Ромы"

Франческо Тотти ушел из "Ромы". Фото: AFP

Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти объявил о своем уходе из римского клуба, где он занимал пост директора. Тотти, выступавший за "Рому" на протяжении всей своей игровой карьеры, повесил бутсы на гвоздь в 2017 году, после чего вошел в структуру клуба.

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"Учитывая сложившиеся условия, это правильное решение. Я долго думал. Скажем так, не я виноват, что мне пришлось принять это решение. У меня не было возможности выразить себя. Я никогда не был вовлечен в настоящий проект. На протяжении первого года это могло происходить. На следующий год я понял, что хочу делать. Они (руководители клуба) знали о моих планах и о том, что я хотел очень много дать этому клубу и команде, но они никогда не хотели этого, они не давали мне участвовать ни в одном решении", – сказал Тотти, которого цитирует Football Italia.

"Все знают, что меня заставили завершить карьеру. Они хотели, чтобы я остановился. У меня был шестилетний контракт уже в качестве директора. Было дано много обещаний, но они никогда не выполнялись. Это намного хуже, чем завершать игровую карьеру. Оставить "Рому" – все равно что умереть. Я чувствую, что было бы лучше, если бы я умер", – добавил экс-футболист на специальной пресс-конференции.

Напомним, что в этом сезоне в Лиге чемпионов "Рома" проиграла в 1/8 финала "Порту". Выиграв первый матч 2:1, в ответной игре итальянцы проиграли 1:3

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