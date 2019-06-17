Жесткий протест в Макао: команды забили на двоих 39 мячей

Игроки намеренно пропускали голы из-за того, что федерация не разрешила им играть на Шри-Ланке

Голов в матче было много. Фото: AFP

Футболисты команд "Ка Ай" и "Ханг Сай" забили 39 голов во время матча Кубка Макао. Об этом сообщает Macau Daily Times. Встреча завершилась со счетом – 21:18 в пользу "Ка Ай". Издание пишет, что игроки намеренно пропускали голы от соперника, выразив таким образом свой протест против решения местной федерации футбола не отправлять сборную на ответный матч квалификации к чемпионату мира 2022 года против Шри-Ланки.

Первая игра завершилась победой команды Макао со счетом – 1:0. Федерация решила не пускать команду на ответную игру из соображений безопасности. Чиновники были обеспокоены террористической атакой на Шри-Ланке в апреле, когда на острове прогремело восемь взрывов. Тогда погибли около трехсот человек, еще полтысячи получили ранения.

В знак протеста некоторые игроки сборной Макао также отказались играть за команду.

Ранее мы писали, что определился первый неудачник отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Сборная Бутана стала первой командой, которая лишилась шансов пробиться в финальную часть чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В первом квалификационном раунде азиатской зоны команда Бутана по сумме двух встреч проиграл сборной Гуама (1:0, 0:5).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Жесткий протест в Макао: команды забили на двоих 39 мячей". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"