Бывший футболист "Динамо" спровоцировал массовое побоище в чемпионате Турции

Юнес Беланда и Роберто Сольдадо повздорили после матча "Галатасарай" – "Фенербахче", после чего на поле началась драка

Матч 11-го тура чемпионата Турции между "Галатасараем" и "Фенербахче" закончился массовой дракой с участие футболистов, тренеров и персонала обеих команд. В интернете появился ролик, на котором видно, как сразу после финального свистка, форвард "Фенербахче" Роберто Сольдадо и хавбек "Галатасарая" Юнес Беланда повздорили в центре поля. Конфликт двух игроков перерос в массовое побоище.

Стамбульское дерби, прошедшее 2 ноября на поле "Галатасарая", завершилось со счетом 2:2. На голы Райана Донка (31-я минута) и Мартина Линнеса (49) гости ответили точными ударами Матье Вальбуэна (66, с пенальти) и Жаилсона (72).

Отметим, что Юнес Беланда ранее выступал за "Динамо". В 2013-17 годах он провел более 50 игр за киевский клуб.

Напомним, что в начале года стало известно, что "Динамо" получит финансовый бонус от лидера чемпионата Турции. В соглашении футболиста есть пункт, согласно которому турки обязаны выплатить "Динамо" 250 тысяч евро, если Юнес сыграет 25 матчей в сезоне, что в итоге и произошло.