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Бывший игрок "Севильи" спровоцировал аварию, которая унесла две жизни: ему грозит 10 лет тюрьмы

22 января, 19:50

Жоао Малек передвигался на высокой скорости

Жоао Малек

Жоао Малек / Фото: Twitter

Бывший игрок "Севильи" Жоао Малек может попасть за решетку на срок 10 лет, сообщает El Mundo Deportivo. Летом прошлого года мексиканец у себя на родине стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли Мария Фернанда Пенья и Алехандро Кастро, направлявшиеся на своем автомобиле на вечеринку по случаю их предстоящей свадьбы.

На время следствия футболиста поместили под стражу. Недавно родственники погибших представили доказательства, что Малек передвигался на своем автомобиле со скоростью, которая превышала предельно допустимую на 35 км/ч, и находился в состоянии алкогольного опьянения. Если вина 20-летнего футболиста будет доказана, ему грозит тюремный срок в 10 лет.

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Малек считался одним из самых перспективных игроков Мексики. Его контракт принадлежит "Сантосу Лагуне". На правах аренды он также выступал за "Севилью" и "Порту".

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Ранее мы писали, что игрока "Реала" пытались ограбить в Мадриде – ему помогли прохожие. Мариано Диас не стал сообщать об инциденте в полицию.

Ранее злоумышленники в Одессе ограбили украинского шахматиста:

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ДТП чемпионат Испании Севилья

Источник: El Mundo Deportivo

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