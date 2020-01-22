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Игрока "Реала" пытались ограбить в Мадриде – ему помогли прохожие

22 января, 15:09

Мариано Диас не стал сообщать об инциденте в полицию

Мариано Диас

Мариано Диас / Фото: Getty Images

Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас сегодня, 22 января, едва не стал жертвой ограбления в Мадриде, сообщает Marca. Футболист выходил из торгового центра вместе с девушкой. В этот момент к нему подбежал неизвестный и выхватил у форварда сумки с покупками из рук и принялся бежать.

Двое прохожих погнались за вором, который бросил сумки и сумел скрыться. Футболист забрал вещи и принял решение не обращаться в полицию.

26-летний Мариано является воспитанником "Реала". В нынешнем сезоне нападающий принял участие в двух матчах за Суперкубок Испании, в сумме провел на поле 44 минуты, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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Напомним, что в начале июня дом игрока сборной Испании ограбили, пока он ездил на Фареры. Вооруженные грабители похитили драгоценные вещи из дома Альваро Мораты. Полиция оперативно прибыла на место преступления, однако арестовать нападавших не удалось.

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Также ранее преступники устроили рейд на дома футболистов во время матчей ЛЧ: жертвами стали четыре игрока. Суммарный ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро.

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Источник: Championat.ru

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