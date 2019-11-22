Бывший полузащитник сборной Украины советует Цыганкову уходить из "Динамо"

Евгений Левченко / Фото: Instagram

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Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне эксперт телеканалов "Футбол 1/Футбол 2" Евгений Левченко высказал свои мысли по поводу отборочного цикла чемпионата Европы-2020 для сборной Украины. Напомним, завершили его подопечные Андрея Шевченко ничьей в Сербии, которая позволила им занять место в первой корзине при будущей жеребьевке чемпионата Европы.

Левченко уверен, что результат всегда стоял на первом месте:

"Итог положительный. Не всегда у нас все получалось в плане игры в начале отбора, но был результат, которого все ждали. С каждым матчем "сине-желтые" добавляли. Сейчас у сборной Украины появился новый, европейский стиль игры — все через контроль мяча. Команда играет в мудрый футбол. Приятно смотреть и на то, что игроки на поле раскрепощены, раньше было по-другому. На данный момент это одна из лучших сборных Украины, которые я могу припомнить".

Руслан Малиновский / Фото: Facebook

Прошелся специалист и по линиям. А одному из самых дорогих сборников, Виктор Цыганкову, советует покинуть "Динамо":

"Защита хорошо оборонялась, атака забивала, и в полузащите был порядок. В этой линии мы получили двух великолепных игроков в лице Руслана Малиновского и Александра Зинченко. В полной мере раскрылся Роман Яремчук. А чем больше лидеров, тем сильнее команда. Важную роль на поле выполняет Тарас Степаненко. Радует, что на этой позиции добавил конкуренции Сергей Сидорчук, набравший свои, возможно, лучшие кондиции. Защита хорошо оборонялась, атака — забивала, и в полузащите был порядок. Молодой Виталий Миколенко выполнял большой объем работы. Виктор Цыганков прибавил, и я бы уже с радостью увидел бы его в сильном европейском чемпионате, иначе в "Динамо" он может притормозить в развитии".

Евгений Левченко осторожно оценивает шансы наших на Евро-2020: "Пока не буду петь дифирамбы сборной. Вот я смотрю на Нидерланды и понимаю, как украинцам будет непросто. Для убедительности хотелось бы увидеть больше встреч с лучшими сборными континента, даже в товарищеских матчах, что было бы полезным перед чемпионатом Европы".

Смотрите, как в своем последнем матче Нидерланды разнесли Эстонию.

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