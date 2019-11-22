Бывший тренер сборной Украины собирается тренировать в Азии

Мирон Маркевич / Фото: AFP

68-летний украинский тренер Мирон Маркевич не собирается уходить на пенсию. Специалист, который сейчас занимает пост главы комитета национальных сборных, ведет переговоры с казахстанским клубом. Об этом сообщает XSport, правда, не называя конкретную команду. Известно лишь, что это один из лидеров чемпионата Казахстана. Недавно мы писали, что сын Мирона Богдановича после работы в таможне и стажировки у Зидана стал лучшим тренером Первой лиги.

В ближайшее время в этом казахстанском клубе ожидается тренерская отставка, и его руководство хотело бы видеть на посту наставника Мирона Маркевича. Сейчас первенство в этой азиатской стране заканчивается, а чемпионом досрочно стала "Астана", которую тренирует еще один известный украинский специалист, бывший тренер "Черноморца" Роман Григорчук. Правда, его коллектив не лучшим образом выступает в Лиге Европы.

Реклама

Читайте также:Маркевич назвал расистский скандал на матче "Шахтер" – "Динамо" спланированной акцией

В тренде Все расклады для сборной Украины перед Евро-2020: что уже известно перед жеребьевкой

Второе и третье места в чемпионате Казахстана заняли "Кайрат" и "Ордабасы". Напомним, что Маркевич в 2010 году успешно тренировал сборную Украины, а самые крупные успехи ему принесла работа в "Металлисте".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама