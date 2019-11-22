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Бывший тренер сборной Украины собирается тренировать в Азии

22 ноября, 14:50

Мирон Маркевич ведет переговоры с казахстанским клубом

Мирон Маркевич

Мирон Маркевич / Фото: AFP

68-летний украинский тренер Мирон Маркевич не собирается уходить на пенсию. Специалист, который сейчас занимает пост главы комитета национальных сборных, ведет переговоры с казахстанским клубом. Об этом сообщает XSport, правда, не называя конкретную команду. Известно лишь, что это один из лидеров чемпионата Казахстана. Недавно мы писали, что сын Мирона Богдановича после работы в таможне и стажировки у Зидана стал лучшим тренером Первой лиги.

В ближайшее время в этом казахстанском клубе ожидается тренерская отставка, и его руководство хотело бы видеть на посту наставника Мирона Маркевича. Сейчас первенство в этой азиатской стране заканчивается, а чемпионом досрочно стала "Астана", которую тренирует еще один известный украинский специалист, бывший тренер "Черноморца" Роман Григорчук. Правда, его коллектив не лучшим образом выступает в Лиге Европы.

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Второе и третье места в чемпионате Казахстана заняли "Кайрат" и "Ордабасы". Напомним, что Маркевич в 2010 году успешно тренировал сборную Украины, а самые крупные успехи ему принесла работа в "Металлисте".

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