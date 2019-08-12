Сын Маркевича после работы в таможне и стажировки у Зидана стал лучшим тренером Первой лиги

Мирон и Остап Маркевичи / Фото: Facebook

Сын бывшего коуча сборной Украины Мирона Маркевича Остап Маркевич добился своего первого громкого успеха в украинском футболе. 41-летний специалист, возглавляющий команду "Агробизнес" (Волочиск), признан лучшим тренером третьего тура Первой лиги, в котором его подопечные дома разгромили "Балканы" из Одесской области со счетом 3:0. Сейчас команда из Волочиска идет на 9-м месте.

Победа над "Балканами" стала первой в карьере Остапа Маркевича в качестве главного тренера – напомним, до этого Маркевич-младший три года трудился в академии испанского "Вильярреала", проходил стажировку у наставника "Реала" Зинедина Зидана и коуча "Барселоны" Эрнесте Вальверде. А до того работал на таможне, уйти откуда, по словам Остапа Маркевича, его заставили события Евромайдана.

Реклама

Всеукраинское объединение тренеров, признавшее Остапа Маркевича лучшим тренером Первой лиги в третьем туре, отмечает: "Продолжатель знаменитой тренерской династии, Маркевич-младший возглавил команду из Волочиска летом. Он не анонсировал разрушения всей работы предшественников, не говорил громких критиканских слов, не требовал статусного и дорогостоящего приобретения. Но при этом перестроил игру "Агробизнеса", дав команде легкость атак, наладив взаимосвязь между линиями и достигнув хорошего результата на старте".

В тренде MARUV со скандалом отменила выступление под Одессой: все подробности

Как мы писали ранее, то, что не удалось Мирону Маркевичу, сделал Виллаш-Боаш. Португальский тренер занял пост во французском "Марселе", на который в свое время из "Днепра" не отпустили Маркевича-старшего. По данным французских СМИ, Виллаш-Боаш будет получать во Франции 600 тысяч евро в месяц.

Также сообщалось, что Мирон Маркевич назвал тройку лучших молодых футболистов Украины. Глава комитета сборных УАФ выделил пару центральных защитников и ведущего снайпера из состава нашей "молодежки" на победном ЧМ-2019. "Денис Попов и Валерий Бондарь – готовые игроки для основных составов своих клубов. Понравился мне также Даниил Cикан", – отметил Мирон Маркевич.

Смотрите, как Мирон Маркевич попал под обстрел на передовой

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама