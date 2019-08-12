Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
28,1

Сын Маркевича после работы в таможне и стажировки у Зидана стал лучшим тренером Первой лиги

Сегодня, 17:08

Под руководством 41-летнего Остапа Маркевича "Агробизнес" разгромил дома "Балканы" со счетом 3:0

Мирон и Остап Маркевичи

Мирон и Остап Маркевичи / Фото: Facebook

Сын бывшего коуча сборной Украины Мирона Маркевича Остап Маркевич добился своего первого громкого успеха в украинском футболе. 41-летний специалист, возглавляющий команду "Агробизнес" (Волочиск), признан лучшим тренером третьего тура Первой лиги, в котором его подопечные дома разгромили "Балканы" из Одесской области со счетом 3:0. Сейчас команда из Волочиска идет на 9-м месте.

Победа над "Балканами" стала первой в карьере Остапа Маркевича в качестве главного тренера – напомним, до этого Маркевич-младший три года трудился в академии испанского "Вильярреала", проходил стажировку у наставника "Реала" Зинедина Зидана и коуча "Барселоны" Эрнесте Вальверде. А до того работал на таможне, уйти откуда, по словам Остапа Маркевича, его заставили события Евромайдана.

Реклама

Всеукраинское объединение тренеров, признавшее Остапа Маркевича лучшим тренером Первой лиги в третьем туре, отмечает: "Продолжатель знаменитой тренерской династии, Маркевич-младший возглавил команду из Волочиска летом. Он не анонсировал разрушения всей работы предшественников, не говорил громких критиканских слов, не требовал статусного и дорогостоящего приобретения. Но при этом перестроил игру "Агробизнеса", дав команде легкость атак, наладив взаимосвязь между линиями и достигнув хорошего результата на старте".

В тренде
MARUV со скандалом отменила выступление под Одессой: все подробности

Как мы писали ранее, то, что не удалось Мирону Маркевичу, сделал Виллаш-Боаш. Португальский тренер занял пост во французском "Марселе", на который в свое время из "Днепра" не отпустили Маркевича-старшего. По данным французских СМИ, Виллаш-Боаш будет получать во Франции 600 тысяч евро в месяц.

Также сообщалось, что Мирон Маркевич назвал тройку лучших молодых футболистов Украины. Глава комитета сборных УАФ выделил пару центральных защитников и ведущего снайпера из состава нашей "молодежки" на победном ЧМ-2019. "Денис Попов и Валерий Бондарь – готовые игроки для основных составов своих клубов. Понравился мне также Даниил Cикан", – отметил Мирон Маркевич.

Смотрите, как Мирон Маркевич попал под обстрел на передовой

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

тренер Мирон Маркевич первая лига Остап Маркевич Агробизнес Волочиск

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
Онлайн суперматча
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: победа в серии пенальтиФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболу
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболуФутбол
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...