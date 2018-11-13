Бывший тренер "Шахтера" дорос до главного тренера в Испании

Мигель Кардосо сначала работал с молодежкой "горняков", а затем входил в тренерский штаб Паулу Фонсеки

Экс-тренер донецкого "Шахтера" Мигель Кардосо возглавил испанскую "Сельту", сообщает официальный сайт клуба. Бывший ассистент Паулу Фонсеки сменил в испанском клубе аргентинца Антонио Мохамеда.

Напомним, что с 2013-го по 2016-й Кардосо работал с молодежкой "Шахтера", а в сезоне-2016/17 являлся членом тренерского штаба основной команды "горняков". Дебют Мигеля в качестве главного тренера состоялся год назад в "Риу Аве", с которым он занял 5 место в чемпионате Португалии. С лета 2018-го специалист работал в "Нанте", однако пробыл во Франции только до начала октября, после чего был отправлен в отставку из-за неудачных результатов.

Добавим, что "Сельта" в данный момент занимает 14 место в турнирной таблице Примеры, набрав 14 очков в 12 матчах.

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