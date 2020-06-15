Интересная статистика 11-метровых: чаще, чем в Украине, пенальти в Европе бьют только в Польше

В нашей Премьер-лиге больше других пенальти исполнили футболисты "Шахтера"

Чемпионат Украины по футболу занимает второе место во всей Европе по частоте назначения 11-метровых штрафных ударов. Так следует из статистических данных, которые приводит популярный сайт "Футбольная обсерватория" CIES. Информацию собирали за три последних чемпионата, начиная с сезона 2017/2018 и оканчивая периодом перед началом карантина из-за коронавируса. К слову, смотрите статистику чемпионата Украины сезона 2019/2020.

Чаще всего арбитры указывают на "точку" в чемпионате Польши – каждые 230 минут, то есть, примерно, чуть чаще, чем раз за три матча. Украинская Премьер-лига отстала всего на одну минуту: у нас бьют пенальти каждые 231 минуту и при этом реализовывают почти 74% ударов. Из элитных лиг: на шестой позиции Италия, на восьмой – Франция, на 10-й – Испания.

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А вот реже других ставят 11-метровые в двух высших дивизионах английского футбола и в чемпионате Норвегии. Тут даже в четырех матчах пенальти не дождешься.

В нашем же чемпионате больше других 11-метровых исполняют "Шахтер" и "Динамо". Обращает на себя внимание и четвертое место в этом списке "Карпат".

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Вспомним, как в марте вратарь клуба четвертой лиги отбил четыре пенальти и вывел команду в полуфинал Кубка Германии.

Смотрите, как "Шахтер" не сумел забить 11-метровый в ворота "Десны" 6 июня

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