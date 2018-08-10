Чехи хотели поселить сборную Украины в "Москве": наши футболисты отказались

До первого матча сборной Украины в Лиге наций против Чехии (6 сентября) осталось меньше месяца. Сайту "Команда №1" стало известно, как подопечные Андрея Шевченко будут готовиться к этому поединку. Базироваться сборная Украины будет в Киеве – в отеле Alfavito. Тренерский штаб и персонал соберутся там 2 сентября, а футболисты приедут 3-го числа. Вечером этого дня они проведут занятие восстановительного характера на поле УТК имени Банникова, а 4 сентября состоится открытая тренировка на НСК Олимпийский.

Вылет в Чехию запланирован на 5 сентября, причем маршрут будет не самый простой. Дело в том, что сборная Украины прилетает в Брно, а оттуда, преодолев 100 километров на автобусе, отправится в Злин. Там команда Андрея Шевченко расквартируется в двух отелях. Дело в том, что чехи предлагали украинцам поселиться в одной большой гостинице под названием… "Москва", но наши по понятным причинам отказались.

Сам матч пройдет в небольшом городке Угерске-Градиште, что в 30 километрах от Злина, и вечером 5 сентября сборная Украины проведет там традиционную тренировку, которой будет предшествовать пресс-конференция Андрея Шевченко. 6-го числа – игра, потом ночь в Брно, и утром вылет во Львов, где сине-желтые будут готовиться к матчу против Словакии, запланированному на 9 сентября.

Ранее стало известно, что Александр Шовковский может войти в тренерский штаб сборной Украины. Голкипер оставался без работы после завершения карьеры футболиста.