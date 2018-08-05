Шовковский может войти в тренерский штаб сборной Украины

Сегодня, 17:33

Голкипер оставался без работы после завершения карьеры футболиста

Александр Шовковский. Фото AFP
Александр Шовковский. Фото AFP

Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский может войти в тренерский штаб Андрея Шевченко в национальной команде. Сейчас Шеве в сборной помогают итальянцы Мауро Тасотти, Андре Мальдера и тренер вратарей Педро Луис Харо из Испании, а недавно Рауль Рианчо променял сборную Украины на "Спартак".

"Скоро вы все узнаете…", – ответил Андрей Шевченко на вопрос zbirna.com о Шовковском

Напомним, что за сборную Украины Шовковский провел 92 матча, а свою игровую карьеру закончил в 2016 году, но в качестве тренера нигде еще не работал. В составе сборной он принял участие в ЧМ-2006 и помог команде дойти до 1/4 финала.

После завершения карьеры Шовковский много путешествует на своем мотоцикле, объездив на железном коне всю Европы. Куда ушли легенды: чем занимаются звезды футбола после завершения карьеры.

Осенью сборная Украины стартует в новом турнире УЕФА Лиге Наций. По итогам жеребьевки в соперники команде Шевченко достались Чехия и Словакия. Дебют в Лиге Наций состоится 6 сентября в Чехии, а 9-го числа украинцы сыграют во Львове со Словакией. По решению УЕФА матч на "Арене Львов" пройдет при пустых трибунах, зато во Львове организуют фан-зону во время матча Украина – Словакия.
футбол, Александр Шовковский, Сборная Украины

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Сегодня|Спорт

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