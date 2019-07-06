"Челси" и "Атлетико" заключили сделку по футболисту за 50 миллионов евро

Альваро Мората уже полгода играет в Испании на правах аренды, а теперь станет полноценным игроком мадридского "Атлетико"

Альваро Мората. Фото: Getty Images

"Челси" на официальном сайте объявил о том, что нападающий Альваро Мората продолжит карьеру в "Атлетико". Лондонский и мадридский клубы согласовали трансфер футболиста. Сумма сделки не разглашается, но, по слухам, "матрасники" заплатят 50 млн фунтов (около 55 млн евро) за выкуп контракта футболиста. Покупка игрока будет завершена по окончании срока действия арендного соглашения (летом 2021 года). По оценке transfermarkt, трансферная стоимость Мораты равна 50 миллионам евро.

"Атлетико" взял Морату у "Челси" в полуторагодовую аренду в январе, однако решил выкупить права на 26-летнего испанца, который успел провести за мадридский клуб 15 матчей в чемпионате Испании и забил шесть голов.

Смотрите видео, как Альваро Мората забивает за "Челси":

Мората перешел в "Челси" из "Реала" летом 2017 года за 66 млн евро. За синих он успел провести 72 матча, в которых забил 24 гола.

Напомним, что в прошлом году Альваро Мората стал отцом. Супруга форварда сборной Испании показала новорожденную двойню: футболист и Элис Кампело впервые стали родителями.

Смотрите видео, как Альваро Мората забивает за сборную Испании:

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