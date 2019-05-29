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"Челси" или "Арсенал": за кого болеете в финале Лиги Европы?

29 мая, 17:54

Лондонское дерби пройдет на Олимпийском стадионе в Баку

Атрибуты матча
Атрибуты матча. Фото: AFP

Сегодня в 22:00 по киевскому времени начнется финальный поединок Лиги Европы. В битве за трофей сойдутся два лондонских клуба – "Челси" и "Арсенал". Поединок пройдет в столице Азербайджана – Баку. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Арсенал".

Оба клуба не чужды украинским болельщикам. В свое время в составе "Челси" играл обладатель "Золотого мяча", а ныне главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко. А за "Арсенал" выступал один из лучших защитников украинского футбола, работающий теперь в тренерском штабе киевского "Динамо", Олег Лужный.

Перед игрой в Баку мы предлагаем болельщикам рассказать, кого они будут поддерживать в сегодняшнем поединке.

ОПРОС

Напомним, что в полуфинале "Арсенал" обыграл "Валенсию" дома, а затем на выезде:

"Челси" вырвал путевку в финал лишь в серии пенальти, пройдя "Айнтрахт:

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Тег Лига Европы, Арсенал Лондон, Челси Лондон

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Сегодня|Спорт

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