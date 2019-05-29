Финал Лиги Европы: онлайн матча "Челси" – "Арсенал"
Текстовая трансляция с видеоповторами голов и яркими фотографиями со стадиона в Баку
В среду, 29 мая, в Баку будет разыгран трофей Лиги Европы. В лондонском дерби сойдутся "Челси" и "Арсенал". Это третий в истории финал Лиги Европы, в котором сыграют клубы одной ассоциации. В первом из них – португальском – "Порту" минимально победил "Брагу" в Дублине в 2011 году. Через год в Бухаресте "Атлетико" оказался сильнее "Атлетика" в испанском дерби – 3:0. Сегодня помимо трофея, на кону будет прямая путевка в Лигу чемпионов. А это дополнительный стимул для "канониров". Ведь по итогам Премьер-лиги "Арсенал" занял пятое место и не попал в ЛЧ. В то время, как "Челси" финишировал третьим и обеспечил себе место в самом престижном еврокубке. Начало финала в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Арсенал".
ПУТЬ В ФИНАЛ
В 14 матчах этого розыгрыша Лиги Европы "Челси" одержал 11 побед и трижды сыграл вничью. Лондонцы легко вышли из группы, в плей-офф уверенно разобрались с "Мальме", киевским "Динамо" и "Славией", но франкфуртский "Айнтрахт" одолели только в серии пенальти после двух ничьих со счетом – 1:1.
Обзор матча "Айнтрахт" – "Челси"
Обзор матча "Челси" – "Айнтрахт"
У "Арсенала" также был украинский след. "Канониры" на групповом этапе прошли полтавскую "Ворсклу". В 1/16 и 1/8 финала команда стартовала гостевыми поражениями от БАТЭ и "Ренна" соответственно, но затем побеждала на своем поле и проходила в следующий раунд. Зато в четвертьфинале и полуфинале англичане по два раза обыграли "Наполи" и "Валенсию".
Обзор матча "Арсенал" – "Валенсия"
Обзор матча "Валенсия" – "Арсенал"
ИСТОРИЯ
"Челси" лишь во второй раз участвует в Лиге Европы и во второй раз сыграет в финале. В сезоне 2012/13 лондонцы стали победителями турнира. В амстердамском финале они выиграли у "Бенфики" – 2:1.
"Арсенал" до прошлого сезона 19 лет подряд выступал в Лиге чемпионов. В предыдущем розыгрыше он дошел до полуфинала Лиги Европы, где уступил будущему победителю турнира "Атлетико".
Предыдущие еврокубковые финалы
"Челси" (В5 П3)
- 1970/71 Кубок кубков, 2:1 с "Реалом" (переигровка после ничьей 1:1)
- 1997/98 Кубок кубков, 1:0 со "Штутгартом"
- 1998 Суперкубок УЕФА, 1:0 с "Реалом"
- 2007/08 Лига чемпионов, 1:1 (пен. 5:6) с "Манчестер Юнайтед"
- 2011/12 Лига чемпионов, 1:1 (пен. 4:3) с "Баварией"
- 2012 Суперкубок УЕФА, 1:4 с "Атлетико"
- 2012/13 Лига Европы, 2:1 с "Бенфикой"
- 2013 Суперкубок УЕФА, 2:2 (пен. 4:5) с "Баварией"
"Арсенал" (В1 П5)
- 1979/80 Кубок кубков, 0:0 (пен. 4:5) с "Валенсией"
- 1993/94 Кубок кубков, 1:0 с "Пармой"
- 1994 Суперкубок УЕФА, 0:2 (0:0д, 0:2г) с "Миланом"
- 1994/95 Кубок кубков, 1:2 с "Сарагосой"
- 1999/00 Кубок УЕФА, 0:0 (пен. 1:4) с "Галатасараем"
- 2005/06 Лига чемпионов, 1:2 с "Барселоной"
ТРЕНЕРЫ
Маурицио Сарри сменил у руля "Челси" другого итальянца Антонио Конте в июле 2018 года. Более 20 лет он работал в низших дивизионах Италии с множеством клубов, пока наконец не добился успеха с "Эмполи", который вывел в Серию А. В 2015 году сменил в "Наполи" Рафаэля Бенитеса. Провел в Неаполе три сезона и неизменно занимал место в тройке, а его команда показывала яркий атакующий футбол. В сезоне 2017/18 до самого конца боролся с "Ювентусом" за скудетто.
"Обычно мы с "Арсеналом" играем в открытый футбол. У соперника два классных нападающих – Ляказетт и Обамеянг. "Арсенал" здорово атакует, играет агрессивно и знает, как оказать давление. Противоборствовать им нелегко.
Мы хотели играть в финале не ради попадания в Лигу чемпионов. Хотели оказаться там через чемпионат и выиграть какой-нибудь трофей. Финал важен для нас. На мой взгляд, "Челси" заслужил трофей в этом сезоне".
В мае 2018 года Унаи Эмери сменил Арсена Венгера на посту главного тренера "Арсенала". За два предыдущих сезона в "Пари Сен-Жермен" он завоевал семь трофеев на внутренней арене. Также Унаи четыре года возглавлял "Валенсию", недолго работал в "Спартаке", а в 2014-2016 годах трижды выиграл Лигу Европы с "Севильей". Эмери – рекордсмен Лиги Европы по числу проведенных матчей в качестве тренера. Этот будет для него уже 74-м.
"Я не обещал титулов, я обещал бороться. То, что Венгер делал в "Арсенале", было грандиозно. Ему удалось придать образу команды качество, чтобы сделать игру более плавной и красочной, но постепенно он потерял конкурентоспособный ген. Это то, что должен был привнести я, и то, для чего меня наняли. Экономический потенциал "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" или "Ливерпуля" больше, чем у нас, но благодаря истории и структуре "Арсенал" входит в десятку лучших клубов Европы".
ГОЛОСОВАНИЕ
ТРЕНИРОВКА
"Челси" в Баку
"Арсенал" в Баку
СКАНДАЛ
На предматчевой тренировке игроки "Челси" Давид Луис и Гонсало Игуаин повздорили, что очень не понравилось главному тренеру. Маурицио Сарри в ярости покинул тренировку.
ПОЛИТИКА
Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян отказался ехать на финал Лиги Европы в Баку по соображениям безопасности.
Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Тем не менее ранее в МИД Азербайджана заявили, что Мхитарян сможет принять участие в финале Лиги Европы, несмотря на напряженность в отношениях двух стран. Выступили с гарантиями по Мхитаряну и в УЕФА, заявив: "Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у данного игрока не будет проблем со въездом и пребыванием в стране, а также, что будут приняты все необходимые меры безопасности". Однако, судя по всему, решающий матч Лиги Европы 29 мая в Баку пройдет таки без Генриха, сыгравшего в нынешнем сезоне за "канониров" 39 матчей (6 голов и 7 ассистов).
Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с "Карабахом", а в 2015 году он, выступая за дортмундскую "Боруссию", не смог принять участие в игре с "Габалой".
БУКМЕКЕРЫ
В конторах фаворит финального матча "Челси". Котировки на то, что подопечные Сарри выиграют трофей в основное время – 2.30, на ничью – 3.40, на победу "Арсенала" – 3.30. Коэффициент на выигрыш Лиги Европы: "Челси" – 1.65, "Арсенал" – 2.15. В процентах это 57 на 43.
СТАДИОН В БАКУ
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