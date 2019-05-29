Финал Лиги Европы: онлайн матча "Челси" – "Арсенал"

Текстовая трансляция с видеоповторами голов и яркими фотографиями со стадиона в Баку

Олимпийский стадион в Баку. Фото: AFP

В среду, 29 мая, в Баку будет разыгран трофей Лиги Европы. В лондонском дерби сойдутся "Челси" и "Арсенал". Это третий в истории финал Лиги Европы, в котором сыграют клубы одной ассоциации. В первом из них – португальском – "Порту" минимально победил "Брагу" в Дублине в 2011 году. Через год в Бухаресте "Атлетико" оказался сильнее "Атлетика" в испанском дерби – 3:0. Сегодня помимо трофея, на кону будет прямая путевка в Лигу чемпионов. А это дополнительный стимул для "канониров". Ведь по итогам Премьер-лиги "Арсенал" занял пятое место и не попал в ЛЧ. В то время, как "Челси" финишировал третьим и обеспечил себе место в самом престижном еврокубке. Начало финала в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Арсенал".

ПУТЬ В ФИНАЛ

В 14 матчах этого розыгрыша Лиги Европы "Челси" одержал 11 побед и трижды сыграл вничью. Лондонцы легко вышли из группы, в плей-офф уверенно разобрались с "Мальме", киевским "Динамо" и "Славией", но франкфуртский "Айнтрахт" одолели только в серии пенальти после двух ничьих со счетом – 1:1.

Обзор матча "Айнтрахт" – "Челси"

Обзор матча "Челси" – "Айнтрахт"

У "Арсенала" также был украинский след. "Канониры" на групповом этапе прошли полтавскую "Ворсклу". В 1/16 и 1/8 финала команда стартовала гостевыми поражениями от БАТЭ и "Ренна" соответственно, но затем побеждала на своем поле и проходила в следующий раунд. Зато в четвертьфинале и полуфинале англичане по два раза обыграли "Наполи" и "Валенсию".

Обзор матча "Арсенал" – "Валенсия"

Обзор матча "Валенсия" – "Арсенал"

ИСТОРИЯ

"Челси" лишь во второй раз участвует в Лиге Европы и во второй раз сыграет в финале. В сезоне 2012/13 лондонцы стали победителями турнира. В амстердамском финале они выиграли у "Бенфики" – 2:1.

"Арсенал" до прошлого сезона 19 лет подряд выступал в Лиге чемпионов. В предыдущем розыгрыше он дошел до полуфинала Лиги Европы, где уступил будущему победителю турнира "Атлетико".

Предыдущие еврокубковые финалы



"Челси" (В5 П3)

1970/71 Кубок кубков, 2:1 с "Реалом" (переигровка после ничьей 1:1)

Кубок кубков, 2:1 с "Реалом" (переигровка после ничьей 1:1) 1997/98 Кубок кубков, 1:0 со "Штутгартом"

Кубок кубков, 1:0 со "Штутгартом" 1998 Суперкубок УЕФА, 1:0 с "Реалом"

Суперкубок УЕФА, 1:0 с "Реалом" 2007/08 Лига чемпионов, 1:1 (пен. 5:6) с "Манчестер Юнайтед"

Лига чемпионов, 1:1 (пен. 5:6) с "Манчестер Юнайтед" 2011/12 Лига чемпионов, 1:1 (пен. 4:3) с "Баварией"

Лига чемпионов, 1:1 (пен. 4:3) с "Баварией" 2012 Суперкубок УЕФА, 1:4 с "Атлетико"

Суперкубок УЕФА, 1:4 с "Атлетико" 2012/13 Лига Европы, 2:1 с "Бенфикой"

Лига Европы, 2:1 с "Бенфикой" 2013 Суперкубок УЕФА, 2:2 (пен. 4:5) с "Баварией"

"Арсенал" (В1 П5)

1979/80 Кубок кубков, 0:0 (пен. 4:5) с "Валенсией"

Кубок кубков, 0:0 (пен. 4:5) с "Валенсией" 1993/94 Кубок кубков, 1:0 с "Пармой"

Кубок кубков, 1:0 с "Пармой" 1994 Суперкубок УЕФА, 0:2 (0:0д, 0:2г) с "Миланом"

Суперкубок УЕФА, 0:2 (0:0д, 0:2г) с "Миланом" 1994/95 Кубок кубков, 1:2 с "Сарагосой"

Кубок кубков, 1:2 с "Сарагосой" 1999/00 Кубок УЕФА, 0:0 (пен. 1:4) с "Галатасараем"

Кубок УЕФА, 0:0 (пен. 1:4) с "Галатасараем" 2005/06 Лига чемпионов, 1:2 с "Барселоной"

ТРЕНЕРЫ

Маурицио Сарри сменил у руля "Челси" другого итальянца Антонио Конте в июле 2018 года. Более 20 лет он работал в низших дивизионах Италии с множеством клубов, пока наконец не добился успеха с "Эмполи", который вывел в Серию А. В 2015 году сменил в "Наполи" Рафаэля Бенитеса. Провел в Неаполе три сезона и неизменно занимал место в тройке, а его команда показывала яркий атакующий футбол. В сезоне 2017/18 до самого конца боролся с "Ювентусом" за скудетто.

"Обычно мы с "Арсеналом" играем в открытый футбол. У соперника два классных нападающих – Ляказетт и Обамеянг. "Арсенал" здорово атакует, играет агрессивно и знает, как оказать давление. Противоборствовать им нелегко. Мы хотели играть в финале не ради попадания в Лигу чемпионов. Хотели оказаться там через чемпионат и выиграть какой-нибудь трофей. Финал важен для нас. На мой взгляд, "Челси" заслужил трофей в этом сезоне".

В мае 2018 года Унаи Эмери сменил Арсена Венгера на посту главного тренера "Арсенала". За два предыдущих сезона в "Пари Сен-Жермен" он завоевал семь трофеев на внутренней арене. Также Унаи четыре года возглавлял "Валенсию", недолго работал в "Спартаке", а в 2014-2016 годах трижды выиграл Лигу Европы с "Севильей". Эмери – рекордсмен Лиги Европы по числу проведенных матчей в качестве тренера. Этот будет для него уже 74-м.

"Я не обещал титулов, я обещал бороться. То, что Венгер делал в "Арсенале", было грандиозно. Ему удалось придать образу команды качество, чтобы сделать игру более плавной и красочной, но постепенно он потерял конкурентоспособный ген. Это то, что должен был привнести я, и то, для чего меня наняли. Экономический потенциал "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" или "Ливерпуля" больше, чем у нас, но благодаря истории и структуре "Арсенал" входит в десятку лучших клубов Европы".

ГОЛОСОВАНИЕ

ТРЕНИРОВКА

"Челси" в Баку

"Арсенал" в Баку

СКАНДАЛ

На предматчевой тренировке игроки "Челси" Давид Луис и Гонсало Игуаин повздорили, что очень не понравилось главному тренеру. Маурицио Сарри в ярости покинул тренировку.

ПОЛИТИКА

Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян отказался ехать на финал Лиги Европы в Баку по соображениям безопасности.

Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Тем не менее ранее в МИД Азербайджана заявили, что Мхитарян сможет принять участие в финале Лиги Европы, несмотря на напряженность в отношениях двух стран. Выступили с гарантиями по Мхитаряну и в УЕФА, заявив: "Ассоциация футбольных федераций Азербайджана подтвердила, что у данного игрока не будет проблем со въездом и пребыванием в стране, а также, что будут приняты все необходимые меры безопасности". Однако, судя по всему, решающий матч Лиги Европы 29 мая в Баку пройдет таки без Генриха, сыгравшего в нынешнем сезоне за "канониров" 39 матчей (6 голов и 7 ассистов).

Ранее по этой причине Мхитарян пропустил матч группового этапа Лиги Европы с "Карабахом", а в 2015 году он, выступая за дортмундскую "Боруссию", не смог принять участие в игре с "Габалой".

БУКМЕКЕРЫ

В конторах фаворит финального матча "Челси". Котировки на то, что подопечные Сарри выиграют трофей в основное время – 2.30, на ничью – 3.40, на победу "Арсенала" – 3.30. Коэффициент на выигрыш Лиги Европы: "Челси" – 1.65, "Арсенал" – 2.15. В процентах это 57 на 43.

СТАДИОН В БАКУ

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