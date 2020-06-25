"Челси" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция

В четверг в 31 туре чемпионата Англии встречаются "Челси" и "Манчестер Сити", а неожиданным результатом этой игры может стать досрочное чемпионство "Ливерпуля". Чтобы это произошло, гости должны не выиграть – даже ничья "МанСити" делает "Ливерпуль" недосягаемым за семь туров до финиша Премьер-лиги! Начало поединка – в 22:15, мы проводим текстовый онлайн с фото и комментариями.

"Челси" – "Манчестер Сити"

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На данный момент "Манчестер Сити" отстает от "Ливерпуля" на 23 очка, и чтобы сохранить теоретические шансы на титул, гостям сегодня нужна только победа. Более того, чтобы случилось чудо и "Ливерпуль" упустил чемпионство, команде Юргена Клоппа нужно проигрывать во всех оставшихся семи турах, а "Сити" – побеждать. Конечно, вероятность такого развития событий минимальна и, фактически, "Ливерпуль" уже чемпион.

"Манчестер Сити" едва ли опустится ниже второй строчки. В свою очередь, "Челси" ведет борьбу за Лигу чемпионов, и преследователи – "МЮ" и "Вулверхэмптон" – всего в двух очках от лондонского клуба. Можно сказать, что для "Челси" сегодняшний результат имеет большее значение.

"Челси" – "Манчестер Сити": прогноз

Эксперты называют гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу "Манчестер Сити" составляет 1.80, на ничью – 4.10, на победу "Челси" – 4.30.

Таким образом, аналитики букмекерских контор называют такую вероятность результата матча: победа "Челси" 22 процента, ничья 24 процента, победа "МанСити" 54 процента.

Что касается голов, то букмекеры прогнозируют большое их количество. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.68, а на "меньше 2,5 голов" он равен 2.26. Таким образом, с вероятностью в 57 процентов сегодня будет забито три гола или больше.

Вероятные авторы голов в составе "Челси":

Оливье Жиру – 3.35 (коэффициент на "забьет гол")

Кристиан Пулишич – 4.00

Виллиан – 5.00

ТОП-3 претендента на гол в составе "МанСити":

Габриэл Жезус – 2.35

Рахим Стерлинг – 2.65

Кевин де Брейне – 3.75

"Челси" – "Манчестер Сити": футболисты

Обе команды входят в ТОП-10 в мире по оценочной трансферной стоимости всех футболистов в составе. Более того, "МанСити" по этому показателю – первый в мире. Команда Пепа Гвардиолы – единственная в коронавирусную эру, стоимость всех футболистов которой составляет более миллиарда евро, а если точно – 1.03 млрд. Все игроки "Челси" оцениваются в 678 миллионов.

Самый дорогой футболист, который сегодня может выйти на поле – Рахим Стерлинг, ценник на которого установлен в размере 128 миллионов евро. В нынешнем сезоне 25-летний левый вингер "МанСити" провел 40 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 7 голевых передач.

Рахим Стерлинг. Фото Reuters

"Челси" – "Манчестер Сити": слова тренеров

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что хотел бы заключить новый контракт с экс-игроком "Шахтера" Виллианом: "Я не очень хочу обсуждать то, что будет по завершении сезона. Я хотел бы, чтобы Виллиан продемонстрировал свои таланты в следующих девяти матчах, или сколько их может быть до конца сезона, учитывая, что мы можем продолжить сражение в кубке. Мы поговорим между собой. У меня прекрасные отношения с Виллианом, у руководства клуба тоже, так что посмотрим, что будет дальше", – сказал специалист.

Тренер "МанСити" Пеп Гвардиола рассказал, что команда сосредоточится на кубковой игре против "Ньюкасла", а в матче против "Челси" на поле могут появиться не все лидеры команды. "Нельзя отрицать, что мы отдаем большее внимание матчу против "Ньюкасла". Игра с "Челси" – это престижно, но с "Ньюкаслом" – это как финал. Состав на игру будет зависеть от физического состояния игроков. Мы будем думать на перспективу, а не настраиваться только на матч с "Челси".

"Челси" – "Манчестер Сити": где смотреть

Матч "Челси" – "Манчестер Сити" в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, который можно смотреть онлайн на сервисе oll.tv.

Отметим, что и "Челси", и "МанСити" продолжают борьбу в 1/8 финала Лиги чемпионов. До карантина они успели сыграть первые матчи, а ответные должны состояться в августе.

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