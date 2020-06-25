"Челси" – "Манчестер Сити": где и когда смотреть матч чемпионата Англии

Список трансляций поединка грандов английского футбола 25 июня на ТВ и в интернете

В четверг, 25 июня, в Лондоне состоится матч английской Премьер-лиги "Челси" – "Манчестер Сити", который может досрочно, за 7 туров до финиша, сделать чемпионом "Ливерпуль". Это произойдет, если "МанСити" Александра Зинченко не выиграет у "Челси", за который в свое время выступал Андрей Шевченко. Начало игры на пустом стадионе "Стэмфорд Бридж" – в 22:15 по киевскому времени. Онлайн-трансляция "Челси" – "Манчестер Сити" пройдет на нашем сайте.

Реклама

Интересно, что перед игрой с "Челси" главный тренер "МанСити" Хосе Гвардиола заявил, что может оставить вне состава некоторых лидеров команды, чтобы лучше подготовиться к матчу 1/4 Кубка Англии против "Ньюкасла". "Что? Он правда это сказал? Пеп… Вероятно, ему стоит играть в покер", – отреагировал на это коуч "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Тем не менее именно "Манчестер Сити" считают фаворитом матча с "Челси".

Прогноз на матч "Челси" – "Манчестер Сити" 25 июня. Аналитики установили на победу "Манчестер Сити" коэффициент 1.80, на ничью – 4.10, на победу "Челси" – 4.30. Таким образом вероятность выигрыша "МанСити" в Лондоне оценивается в 54 процента, ничейного исхода – в 24 процента, а выигрыша "Челси" – всего лишь в 22 процента.

Читайте также: Украинский футболист Зинченко похвастался проделанной работой в матче "Манчестер Сити" – "Бернли"

Где смотреть матч "Челси" – "Манчестер Сити" 25 июня

Реклама

Поединок четвертой и второй команд английской Премьер-лиги, который начнется в 22:15 по киевскому времени, в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine. Его можно смотреть онлайн на сервисе Oll.tv.

"Челси" – "Манчестер Сити": ориентировочные составы

ЧЕЛСИ: Кепа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо – Канте, Жоржиньо, Ковачич – Виллиан, Жиру, Пулишич

МАНЧЕСТЕР СИТИ: Эдерсон – Уолкер, Фернандиньо, Ляпорт, Менди – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Жезус, Стерлинг

Реклама

"Челси" – "Манчестер Сити": кадровые потери

Зинченко и Канте, "Манчестер Сити" – "Челси" / Фото: Getty Images

Смотрите, как "Манчестер Сити" перед "Челси" разгромил "Бернли" (5:0)

Реклама

Смотрите, как "МанСити" обыграл в Лиге чемпионов "Реал"

Смотрите, как "Челси" стал жертвой "Баварии" в Лиге чемпионов

Турнирная таблица чемпионата Англии

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама