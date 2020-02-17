"Челси" – "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляция матча Премьер-лиги

Сегодня состоится матч 26 тура английской Премьер-лиги "Челси" – "Манчестер Юнайтед". Поединок в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" начнется в 22:00 по киевскому времени, а мы проводим текстовый онлайн встречи с фото, видео и комментариями ключевых моментов.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед"

После 25 матчей "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидера на 35 очков, а от идущего на третьей строчке "Лестера" – на девять. Команда Френка Лэмпарда в этом году в семи матчах одержала три победы, трижды сыграла вничью и один раз проиграла (0:1 на выезде от "Ньюкасла").

В свою очередь, "МЮ" занимает в таблице лишь девятое место, но и плотность в этой зоне значительно выше. Так, от "Тоттенхэма" (пятое место) команда Уле Гуннара Сульшера отстает всего на пять очков. "МЮ" в этом году сыграл уже десять матчей: 4 победы, 4 поражения, 2 ничьих.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" прогноз

Хозяева – фавориты поединка. Так, коэффициент на победу "Челси" составляет 2.05, тогда как ставку на победу "МЮ" можно сделать с котировкой 4.00, а на ничью – 3.35. Таким образом, букмекеры установили следующую вероятность исхода матча: победа "Челси" 47 процентов, ничья 29 процентов, победа "МЮ" 24 процента.

Вероятные авторы голов в составе "Челси":

Миши Батшуайи – 35% (вероятность забить гол) Мейсон Маунт – 27% Виллиан – 25%

Вероятные авторы голов в составе "МЮ":

Антони Марсьяль – 27% Бруну Фернандеш – 23% Дэниел Джеймс – 14%

Подборка лучших голов "Челси" в ворота "Манчестер Юнайтед":

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" составы

Травмы. Из-за повреждений за хозяев не смогут сыграть четыре футболиста – Тэмми Абрахам, Оливье Жиру, Кристиан Пулишич и Рубен Лофтус-Чик. А в составе гостей лазарет даже побольше, за "Манчестер Юнайтед" сегодня не смогут сыграть Маркус Рэшфорд, Поль Погба, Ли Грант, Аксель Туанзебе, Тимоти Фосу-Менса и Скотт Мактоминей.

Стоимость. Суммарно футболисты в составе "Челси" и "МЮ" стоят почти одинаково – 850 и 800 миллионов евро. В Англии это 4 и 5 место, в мире – 9 и 10 места. Самый дорогостоящий в составе "Челси" – центральный полузащитник Н'Голо Канте, которого оценивают в 100 миллионов евро. В составе "МЮ" столько же стоит Поль Погба.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" где смотреть

На территории Украины матч в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine. Трансляции поединка на спутниковых каналах:

Cytavision Sports 2 (Кипр)

Idman TV (Азербайджан)

Premier Sport (Чехия, Словакия)

RMC Sport 1 (Франция)

SuperSport 3 (Албания)

TSN Malta 2 (Мальта)

Варзиш ТВ (Таджикистан)

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