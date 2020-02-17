Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,49

"Челси" – "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляция матча Премьер-лиги

Понедельник, 17 февраля

Челси

22:00

Манчестер Юнайтед

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Сегодня состоится матч 26 тура английской Премьер-лиги "Челси" – "Манчестер Юнайтед". Поединок в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" начнется в 22:00 по киевскому времени, а мы проводим текстовый онлайн встречи с фото, видео и комментариями ключевых моментов.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед"

После 25 матчей "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидера на 35 очков, а от идущего на третьей строчке "Лестера" – на девять. Команда Френка Лэмпарда в этом году в семи матчах одержала три победы, трижды сыграла вничью и один раз проиграла (0:1 на выезде от "Ньюкасла").

В свою очередь, "МЮ" занимает в таблице лишь девятое место, но и плотность в этой зоне значительно выше. Так, от "Тоттенхэма" (пятое место) команда Уле Гуннара Сульшера отстает всего на пять очков. "МЮ" в этом году сыграл уже десять матчей: 4 победы, 4 поражения, 2 ничьих.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" прогноз

Хозяева – фавориты поединка. Так, коэффициент на победу "Челси" составляет 2.05, тогда как ставку на победу "МЮ" можно сделать с котировкой 4.00, а на ничью – 3.35. Таким образом, букмекеры установили следующую вероятность исхода матча: победа "Челси" 47 процентов, ничья 29 процентов, победа "МЮ" 24 процента.

Вероятные авторы голов в составе "Челси":

  1. Миши Батшуайи – 35% (вероятность забить гол)
  2. Мейсон Маунт – 27%
  3. Виллиан – 25%

Вероятные авторы голов в составе "МЮ":

  1. Антони Марсьяль – 27%
  2. Бруну Фернандеш – 23%
  3. Дэниел Джеймс – 14%

Подборка лучших голов "Челси" в ворота "Манчестер Юнайтед":

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" составы

Травмы. Из-за повреждений за хозяев не смогут сыграть четыре футболиста – Тэмми Абрахам, Оливье Жиру, Кристиан Пулишич и Рубен Лофтус-Чик. А в составе гостей лазарет даже побольше, за "Манчестер Юнайтед" сегодня не смогут сыграть Маркус Рэшфорд, Поль Погба, Ли Грант, Аксель Туанзебе, Тимоти Фосу-Менса и Скотт Мактоминей.

Стоимость. Суммарно футболисты в составе "Челси" и "МЮ" стоят почти одинаково – 850 и 800 миллионов евро. В Англии это 4 и 5 место, в мире – 9 и 10 места. Самый дорогостоящий в составе "Челси" – центральный полузащитник Н'Голо Канте, которого оценивают в 100 миллионов евро. В составе "МЮ" столько же стоит Поль Погба.

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" где смотреть

На территории Украины матч в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine. Трансляции поединка на спутниковых каналах:

  • Cytavision Sports 2 (Кипр)
  • Idman TV (Азербайджан)
  • Premier Sport (Чехия, Словакия)
  • RMC Sport 1 (Франция)
  • SuperSport 3 (Албания)
  • TSN Malta 2 (Мальта)
  • Варзиш ТВ (Таджикистан)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

онлайн чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Челси Лондон

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
После матча с китайцами тренер
После матча с китайцами тренер "Днепра" заявил, что его команда подхватила вирусФутбол
Все результаты 24-го тура чемпионата Испании
Все результаты 24-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Фиаско
Фиаско "Милана" и Роналду: все результаты 23-го тура чемпионата ИталииФутбол
Спарринг
Спарринг "Шахтер" – "Олимпия": где смотреть трансляциюЧУ по футболу
"Барселона" и "Реал" побеждают: все результаты 23-го тура чемпионата ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...