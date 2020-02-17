"Челси" – "Манчестер Юнайтед": где смотреть матч английской Премьер-лиги

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" / Фото: Getty Images

В понедельник, 17 февраля, состоится центральный матч 26-го тура чемпионата Англии. "Челси" принимает на своем поле "Манчестер Юнайтед". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Смотреть "Челси" – "Манчестер Юнайтед" онлайн можно в мультимедийной трансляции на нашем сайте.

Кто показывает матч "Челси" – "МЮ" 17 февраля. В прямом эфире поединок "Челси" против "Манчестер Юнайтед", который стартует в 22:00 по киевскому времени, показывает Setanta Sports Ukraine. Этот канал можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

Также трансляция поединка "Челси" – "Манчестер Юнайтед" доступна на спутниковых каналах:

Cytavision Sports 2 (Кипр)

Idman TV (Азербайджан)

Premier Sport (Чехия, Словакия)

RMC Sport 1 (Франция)

SuperSport 3 (Албания)

TSN Malta 2 (Мальта)

Варзиш ТВ (Таджикистан)

Разминка лидера "Челси" Виллиана перед "МЮ"

Турнирное положение перед игрой "Челси" – "Манчестер Юнайтед". После 25 матчей "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидера на 35 очков, а от идущего на третьей строчке "Лестера" – на девять. Команда Френка Лэмпарда в этом году в семи матчах одержала три победы, трижды сыграла вничью и один раз проиграла (0:1 на выезде от "Ньюкасла").

В свою очередь, "МЮ" занимает в таблице лишь девятое место, но от претензий на ТОП-4, то есть зону Лиги чемпионов, не отказывается. От идущего четвертым "Челси" команда Уле-Гуннара Сульшера отстает всего на шесть очков. "МЮ" в этом году сыграл уже десять матчей: 4 победы, 4 поражения, 2 ничьих.

Кроме того, напомним, что из-за исключения "Манчестер Сити" из еврокубков в следующую Лигу чемпионов может попасть и пятая команда по итогам АПЛ.

Сравнение "Челси" и "МЮ" от Transfermarkt

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Прогноз на матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед". Хозяева – фавориты поединка. Так, коэффициент на победу "Челси" составляет 2.05, тогда как ставку на победу "МЮ" можно сделать с котировкой 4.00, а на ничью – 3.35. Таким образом, букмекеры установили следующую вероятность исхода матча: победа "Челси" 47 процентов, ничья 29 процентов, победа "МЮ" 24 процента. При этом наиболее вероятным счетом поединка аналитики называют ничью 1:1 – коэффициент на такой исход равен 7.00. Кстати, "Манчестер Юнайтед" пока является единственной командой АПЛ в 2020 году, которой не удается забить на выезде.

Заявления перед матчем"Челси" – "МЮ"

Фрэнк Лэмпард / Фото: Reuters

"Мы потеряли очки с "Арсеналом" дома, с "Ньюкаслом" на выезде. Сейчас нам больно от каждого потерянного очка. В то же время мы понимаем, в каком положении находимся. У нас переходный период, а конкуренция в Премьер-лиге никогда не была такой высокой, как сейчас. Сейчас наша цель – стать четвертыми, но это краткосрочная цель. Мы хотим сократить отставание от "Ливерпуля". Таков наш долгосрочный план, и нужно сохранять спокойствие, несмотря на шторм. Надеюсь, это удастся. За небольшой промежуток времени мы сыграем с "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэмом" и "Эвертоном". На этом отрезке мы, вероятно, и поймем наши шансы достичь своей цели", – говорит главный тренер "Челси" Френк Лэмпард

Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

"Победа сокращает наше отставание от зоны Лиги чемпионов до трех очков и это то, к чему мы должны стремиться. Мы дважды играли с "Челси" в этом сезоне и дважды их обыграли. "Челси" – прекрасная команда, и они играют дома, но мы постараемся выиграть этот матч. Мы должны пополнить свои запасы веры в себя, чтобы двигаться дальше. Что касается слов Фреда, будто у нас в команде не хватает единства... Наша команда едина, можете об этом не беспокоиться. Я видел, как он сидел с кем-то из журналистов на кухне, но я не понимал, о чем они говорили. Фред знает, что наша команда вместе способна на все", – сказал, в свою очередь, перед игрой с "Челси" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер

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