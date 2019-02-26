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"Челси" против "Тоттенхэма" и другие матчи 28-го тура чемпионата Англии

Сегодня, 16:09

Расписание всех матчей тура, результаты, турнирная таблица и трансляции

"Челси" проиграл "МанСити" трофей
"Челси" проиграл "МанСити" трофей. Фото: AFP
"Челси" против "Тоттенхэма" и другие матчи 28-го тура чемпионата Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/548/984/5c754898493ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/548/984/5c754898493ec.jpg Футбол Расписание всех матчей тура, результаты, турнирная таблица и трансляции

Среди недели в чемпионате Англии пройдут поединки 28-го тура. Лидеры Премьер-лиги сыграют свои матчи в среду, 27 февраля. "Ливерпуль" примет "Уотфорд", который мечтает о зоне еврокубков. А "Манчестер Сити" сыграт против середняка "Вест Хэма". Но тут украинского дерби не получится. Если у "горожан" Александр Зинченко все чаще выходит в основном составе, то Андрей Ярмоленко уже давно не играет за "молотобойцев" из-за травмы.

Ну а самым интересным ожидается лондонское дерби между "Челси" и "Тоттенхэмом". Кстати, на днях "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги обыграл "Челси" и завоевал первый трофей в сезоне.

Вторник, 26 февраля

21:45. "Кардифф" – "Эвертон"

21:45. "Лестер" – "Брайтон"

21:45. "Хаддерсфилд" – "Вулверхэмптон"

22:00. "Ньюкасл" – "Бернли" – Футбол 2

Среда, 27 февраля

21:45. "Арсенал" – "Борнмут"

21:45. "Саутгемптон" – "Фулхэм"

22:00. "Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед"

22:00. "Ливерпуль" – "Уотфорд"

22:00. "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" – Футбол 2

22:00. "Челси" – "Тоттенхэм" – Футбол 1

Все матчи английской Премьер-лиги можно смотреть в подписке на oll.tv

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИВЕРПУЛЬ27206159-1566
2 МАНЧЕСТЕР СИТИ27212474-2065
3 ТОТТЕНХЭМ27200755-2760
4 АРСЕНАЛ27165655-3753
5 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД27157552-3552
6 ЧЕЛСИ26155645-2950
7 УОТФОРД27117939-3540
8 ВУЛВЕРХЭМПТОН27117935-3440
9 ВЕСТ ХЭМ271061135-4036
10 БОРНМУТ271041338-4834
11 ЭВЕРТОН27961236-3933
12 ЛЕСТЕР27951332-3832
13 КРИСТАЛ ПЭЛАС27861331-3530
14 БЕРНЛИ27861331-4830
15 НЬЮКАСЛ27771324-3428
16 БРАЙТОН26761328-3927
17 КАРДИФФ СИТИ27741625-5225
18 САУТГЕМПТОН27591328-4624
19 ФУЛХЭМ27451826-6117
20 ХАДДЕРСФИЛД27252014-5011

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Тег футбол, чемпионат Англии

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Сегодня|Спорт

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