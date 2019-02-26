"Челси" против "Тоттенхэма" и другие матчи 28-го тура чемпионата Англии

Расписание всех матчей тура, результаты, турнирная таблица и трансляции

"Челси" проиграл "МанСити" трофей. Фото: AFP

"Челси" против "Тоттенхэма" и другие матчи 28-го тура чемпионата Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/548/984/5c754898493ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/548/984/5c754898493ec.jpg 2019-02-26T16:09:00+02:00 Футбол Расписание всех матчей тура, результаты, турнирная таблица и трансляции

Среди недели в чемпионате Англии пройдут поединки 28-го тура. Лидеры Премьер-лиги сыграют свои матчи в среду, 27 февраля. "Ливерпуль" примет "Уотфорд", который мечтает о зоне еврокубков. А "Манчестер Сити" сыграт против середняка "Вест Хэма". Но тут украинского дерби не получится. Если у "горожан" Александр Зинченко все чаще выходит в основном составе, то Андрей Ярмоленко уже давно не играет за "молотобойцев" из-за травмы.

Ну а самым интересным ожидается лондонское дерби между "Челси" и "Тоттенхэмом". Кстати, на днях "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги обыграл "Челси" и завоевал первый трофей в сезоне.

Вторник, 26 февраля

21:45. "Кардифф" – "Эвертон"

21:45. "Лестер" – "Брайтон"

21:45. "Хаддерсфилд" – "Вулверхэмптон"

22:00. "Ньюкасл" – "Бернли" – Футбол 2

Среда, 27 февраля

21:45. "Арсенал" – "Борнмут"

21:45. "Саутгемптон" – "Фулхэм"

22:00. "Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед"

22:00. "Ливерпуль" – "Уотфорд"

22:00. "Манчестер Сити" – "Вест Хэм" – Футбол 2

22:00. "Челси" – "Тоттенхэм" – Футбол 1

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