Лондонский клуб в дополнительное время обыграл "Лестер"

В воскресенье, 18 марта, "Челси" победил "Лестер" в четвертьфинале Кубка Англии. Встреча прошла в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр – Уолкерс" и завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал форвард лондонского клуба Альваро Мората, отличившийся на 42-й минуте после передачи полузащитника Виллиана. Хозяева сравняли счет во втором тайме благодаря точному удару нападающего Джейми Варди (76). Победу "Челси" принес гол полузащитника Педро Родригеса на 105-й минуте дополнительного времени.

"Челси" стал последним полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала вышли "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон".

Напомним, что в прошлом году "Челси" дошел до финала Кубка Англии, где проиграл лондонскому "Арсеналу".

Интересно, что владелец "Челси" Роман Абрамович может пострадать в результате отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Если будет выяснено, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, то он может подвергнуться санкциям вплоть до полной конфискации активов – в том числе и "Челси".