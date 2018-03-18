"Челси" стал последним полуфиналистом Кубка Англии

Сегодня, 21:56

Лондонский клуб в дополнительное время обыграл "Лестер"

&quot;Челси&quot; идет дальше. Фото AFP
"Челси" идет дальше. Фото AFP

В воскресенье, 18 марта, "Челси" победил "Лестер" в четвертьфинале Кубка Англии. Встреча прошла в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр – Уолкерс" и завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал форвард лондонского клуба Альваро Мората, отличившийся на 42-й минуте после передачи полузащитника Виллиана. Хозяева сравняли счет во втором тайме благодаря точному удару нападающего Джейми Варди (76). Победу "Челси" принес гол полузащитника Педро Родригеса на 105-й минуте дополнительного времени.

"Челси" стал последним полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала вышли "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптон".

Напомним, что в прошлом году "Челси" дошел до финала Кубка Англии, где проиграл лондонскому "Арсеналу".

Интересно, что владелец "Челси" Роман Абрамович может пострадать в результате отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Если будет выяснено, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, то он может подвергнуться санкциям вплоть до полной конфискации активов – в том числе и "Челси".
футбол, Челси Лондон, Кубок Англии, Лестер

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Сегодня|Спорт

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