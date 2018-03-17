У российского бизнесмена Абрамовича могут конфисковать "Челси" из-за "дела Скрипаля"
Британские власти готовят аналог "списка Магнитского" в ответ на отравление российского экс-шпиона Сергея Скрипаля
Владелец "Челси" Роман Абрамович может пострадать в результате отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.
Как утверждает The Times, британские власти готовят аналог "списка Магнитского" – закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.
Если будет выяснено, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, то он может подвергнуться санкциям вплоть до полной конфискации активов – в том числе и "Челси".
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала заявление по бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России из-за дела Скрипаля.
Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что сборная Англии может не принять участие в Чемпионате мира по футболу в России, если выяснится, что за отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля стоит Кремль.
Министр иностранных дел заявил, что ему "трудно представить", как Великобритания будет участвовать в турнире, если путинская Россия окажется виновной в отравлении Скрипаля.
16 мартя Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химическое оружие на британской территории, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин.
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